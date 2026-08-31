Tránsito de Torreón reporta 36 fallecidos en percances viales este año; tres eran menores

Al dar a conocer la actualización de estas cifras, la directora de la corporación enfatizó la gravedad de la situación, destacando con especial preocupación que tres de las personas que han perdido la vida en la vía pública eran menores de edad.

TORREÓN, COAH.- Un trágico accidente vial ocurrido durante la madrugada de este lunes elevó a 36 el número de fatalidades por hechos de tránsito en Torreón en lo que va de 2026. La víctima más reciente es un joven de apenas 16 años que viajaba a bordo de una motocicleta, según dio a conocer Martha Alicia Faz Fávila, titular de Tránsito y Vialidad municipal.

El percance que cobró la vida del adolescente, identificado como Saúl Alejandro, aconteció la noche del domingo 30 de agosto. El joven transitaba en su frágil unidad sobre la calle Gustavo A. Madero, ubicada en la colonia Segunda Rinconada de la Unión, en el sector poniente del municipio, cuando sobrevino el percance.

De acuerdo con las observaciones preliminares recabadas por la autoridad local, el conductor no portaba casco de protección al momento del impacto. Asimismo, se presume que el exceso de velocidad y la falta de pericia al volante influyeron en el desenlace, aunque el peritaje definitivo quedará en manos de la Fiscalía estatal.

“Tenemos tres menores, entonces es un tema en el que estamos muy atentos. En este caso particular es muy desafortunado porque no contaba con su casco de seguridad y presuntamente hay exceso de velocidad y falta de precaución”, declaró Faz Fávila.

Ante este panorama, la titular de Vialidad hizo un llamado urgente a la comunidad de motociclistas para no poner en riesgo su vida, exhortándolos a hacer uso obligatorio del casco protector y a no rebasar los límites permitidos de velocidad.

Por otra parte, la funcionaria detalló que este lunes, coincidiendo con el inicio del ciclo escolar, se desplegó un operativo especial para ordenar el flujo vehicular. Durante las primeras horas de la mañana, la dependencia constató tres percances viales en distintos puntos del municipio.

Uno de los choques más significativos fue una colisión múltiple registrada en la carretera Torreón-Matamoros, a la altura del sector militar. Aunque el saldo incluyó varios tripulantes con lesiones leves, ninguno requirió traslado de emergencia ni se reportaron pérdidas humanas en ese punto.

Faz Fávila puntualizó que el personal a su cargo filtra y valida rigurosamente los reportes matutinos que llegan a las líneas de atención, asegurándose de contabilizar únicamente aquellos percances que son confirmados sobre el terreno.

El deceso del menor de 16 años encendió nuevamente los focos rojos en la administración municipal de Torreón, donde las autoridades refuerzan los llamados de concientización vial para prevenir que más jóvenes y usuarios de motocicleta sigan sumando a esta trágica estadística en 2026.