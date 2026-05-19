UAAAN Unidad Laguna abre al público espectacular campo de girasoles creado por estudiantes

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    UAAAN Unidad Laguna abre al público espectacular campo de girasoles creado por estudiantes
    Estudiantes de la UAAAN Unidad Laguna transformaron parte del campus en un campo de girasoles abierto al público durante esta temporada. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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Familias, parejas y visitantes pueden recorrer el cultivo, tomarse fotografías y adquirir flores frescas producidas por el alumnado universitario

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) Unidad Laguna invitó a la ciudadanía a visitar su campo de girasoles, un proyecto desarrollado por estudiantes universitarios que convirtió una parte del campus en un atractivo espacio recreativo y natural para la comunidad.

El cultivo, que comenzó a florecer durante los últimos días, ya atrae a familias, parejas y visitantes interesados en recorrer el área y capturar fotografías entre los extensos paisajes amarillos que destacan dentro de las instalaciones universitarias.

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La iniciativa surgió como parte de las actividades académicas y prácticas agrícolas del alumnado, quienes además de desarrollar conocimientos en el cultivo de la tierra, impulsaron un proyecto que fortalece la convivencia social y el acercamiento de la universidad con la comunidad lagunera.

Los asistentes no solo pueden disfrutar del recorrido y del entorno natural, sino también apoyar a los estudiantes mediante la compra de flores frescas cultivadas en el lugar, integrando así una dinámica de emprendimiento y aprendizaje práctico.

La universidad destacó que este espacio representa una oportunidad para promover el cuidado ambiental, la convivencia familiar y el aprovechamiento de proyectos académicos con impacto social.

Ubicado dentro del campus de la Unidad Laguna, el campo de girasoles abrió al público desde este fin de semana y permanecerá disponible durante el resto de mayo, aunque el periodo de floración dependerá de las condiciones naturales de las plantas.

El recorrido se ha convertido rápidamente en uno de los sitios más llamativos de la temporada en la región, especialmente para aficionados a la fotografía y personas que buscan actividades al aire libre.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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