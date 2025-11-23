Unidad Canina asegura 1 kilo de mariguana en paquetería de Torreón

Torreón
/ 23 noviembre 2025
    El paquete asegurado estaba emplayado y listo para ser enviado a Lerdo, Durango. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El paquete asegurado viajaba de Guadalajara, Jalisco, con destino a Lerdo, Durango, según la inspección policial

TORREÓN, COAH.- La tarde de este pasado sábado, elementos del Mando Coordinado Policial Torreón, adscritos a la Unidad Canina (K9), realizaron un recorrido preventivo en la zona industrial de esta ciudad.

Durante la inspección rutinaria en los almacenes de una empresa de paquetería ubicada en calle Adolfo Aymes 168-A, el oficial canino “Noah” marcó de manera positiva un paquete sospechoso.

Al proceder con la revisión correspondiente, se localizó una caja de cartón color café, emplayada, con destino a la ciudad de Lerdo, Durango, y procedente de Guadalajara, Jalisco.

En su interior se encontraron dos bolsas metálicas color dorado con cierre hermético, que contenían hierba verde y seca con características propias de la droga conocida como mariguana, con un peso aproximado de mil gramos, con un valor estimado en el mercado de 32 mil pesos.

El aseguramiento fue realizado conforme a los protocolos establecidos y el paquete quedó a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, para las investigaciones correspondientes.

