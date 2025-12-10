Fusión histórica: nace la red mundial más grande de medios con 20 mil marcas en 120 países

CDMX.- La World Association of News Publishers (WAN-IFRA) y la International Federation of Periodical Publishers (FIPP) anunciaron una fusión histórica que consolidará a ambas organizaciones en una sola entidad internacional a partir del 1 de enero de 2026. El acuerdo unificará a más de 20 mil marcas y empresas de medios en 120 países, convirtiéndose en la alianza editorial más grande y diversa a nivel global. La integración surge como una respuesta estratégica a los cambios acelerados en la industria mediática, marcada por la fragmentación digital, la irrupción de plataformas tecnológicas globales y el avance de la inteligencia artificial. Según ambas entidades, la unión permitirá afrontar desafíos comunes, potenciar la innovación y reforzar la capacidad de representación del sector ante actores tecnológicos y regulatorios. TE PUEDE INTERESAR: México pierde 700 mdd por bloqueo sanitario de Estados Unidos

El nuevo bloque busca aprovechar las fortalezas complementarias de cada organización. La industria de revistas aporta su experiencia en diversificación de ingresos y estrategias comerciales, mientras que los medios noticiosos ofrecen modelos consolidados de suscripciones digitales, retención de audiencias y operación multiplataforma. El objetivo, señalaron, es generar aprendizaje cruzado y soluciones compartidas ante retos como monetización, adopción tecnológica y desarrollo de audiencias. La presidenta de WAN-IFRA, Ladina Heimgartner, calificó el acuerdo como “un momento esencial para la industria”, destacando que la consolidación genera una comunidad global sin precedentes para defender el periodismo independiente. Por su parte, la presidenta de FIPP, Yulia Boyle, afirmó que la organización mantendrá su identidad y su congreso anual, pero ahora con una estructura fortalecida por el alcance global de WAN-IFRA. TE PUEDE INTERESAR: INE da contrato por más de mil millones a empresa de Jorge Kahwagi Como parte del proceso de integración, FIPP establecerá dentro de WAN-IFRA la nueva comunidad “Consumer Lifestyle and Special Interest Media”, dirigida por su actual CEO, Alastair Lewis, quien señaló que la unión permitirá “competir de manera más inteligente” y generar un ecosistema de conocimiento compartido para toda la industria. El acuerdo garantiza la continuidad de los eventos emblemáticos de FIPP, incluidos su World Media Congress y sus programas de formación, que ahora se sumarán al portafolio de servicios y actividades de WAN-IFRA. Asimismo, todos los miembros tendrán acceso a un centro de conocimiento ampliado, que integrará investigaciones, estudios de caso y buenas prácticas provenientes de ambos sectores. TE PUEDE INTERESAR: FGR asegura oficinas de la CATEM en Gómez Palacio tras cateo federal

El CEO de WAN-IFRA, Vincent Peyrègne, afirmó que la integración busca no solo mantener lo mejor de cada organización, sino crear una estructura nueva que “sea más que la suma de sus partes”, capaz de enfrentar amenazas crecientes para el periodismo independiente en un entorno dominado por grandes plataformas tecnológicas. Fundada en 1925, FIPP es una de las asociaciones editoriales más antiguas del mundo, mientras que WAN-IFRA agrupa a 3 mil editores y empresas tecnológicas y a 60 asociaciones nacionales que representan a 18 mil publicaciones. Ambas organizaciones sostuvieron que el propósito de la fusión es fortalecer la libertad de prensa mediante modelos económicos sostenibles y una representación internacional unificada. La nueva alianza, señalaron, no solo permitirá al sector enfrentar desafíos sistémicos, sino también construir un futuro más resiliente, colaborativo y competitivo para el ecosistema global del contenido. Con información de Agencias