Universidad Autónoma de Coahuila abre diálogo académico internacional sobre estudios del cuerpo y lenguaje

Torreón
/ 10 marzo 2026
    Especialistas analizarán perspectivas literarias y humanísticas durante una presentación virtual organizada por la UAdeC. ARCHIVO

Especialistas de México y Argentina participarán en un encuentro virtual para analizar perspectivas literarias y humanísticas en torno a la corporalidad

TORREÓN, COAH.- El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila convocaron a la comunidad universitaria y al público interesado a participar en la presentación virtual del dossier internacional “Trayectos de sentido en torno a lo corpóreo”, publicado en la revista Recial de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

La actividad se realizará el 18 de marzo de 2026 a las 18:00 horas, con transmisión en vivo a través de la página de Facebook del Centro de Investigación en Ciencias Sociales.

ENCUENTRO ACADÉMICO CON PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

El evento reunirá a especialistas que abordarán diversas aproximaciones teóricas y críticas relacionadas con la corporalidad, el discurso y las construcciones de significado dentro de los estudios literarios y humanísticos.

Durante la sesión participará la autora Andrea Cándida Gajá, así como las coordinadoras del dossier Lucila Navarrete Turrent y María Yolanda García, quienes compartirán los alcances y aportaciones del trabajo editorial.

La presentación también contará con los comentarios de Nataly Navarro Arroyo y Alejandro Iván de Valle, quienes ofrecerán reflexiones y análisis en torno a los planteamientos contenidos en la publicación.

REFLEXIÓN INTERDISCIPLINARIA DESDE LA LITERATURA Y LAS HUMANIDADES

El dossier forma parte del Volumen XVI, número 28 (julio-diciembre 2025) de la revista Recial, editada por el Área de Letras del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

La publicación propone una reflexión interdisciplinaria que examina distintas maneras de comprender el cuerpo desde perspectivas literarias y humanísticas, promoviendo el intercambio académico entre investigadores de diversos contextos.

Este tipo de actividades buscan fortalecer los espacios de análisis crítico y fomentar la colaboración entre instituciones universitarias de distintos países, ampliando el alcance del debate en torno a temas contemporáneos dentro de las ciencias sociales y las humanidades.

Las personas interesadas pueden consultar el dossier completo en el portal de la revista y obtener información adicional comunicándose con el Centro de Investigación en Ciencias Sociales al teléfono (871) 688 92 06, en horario de 08:00 a 15:00 horas.

