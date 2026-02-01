Tec Saltillo rompe récord de movilidad internacional en 2025

Saltillo
/ 1 febrero 2026
    Estudiantes del Tecnológico de Saltillo participaron en intercambios académicos, prácticas profesionales y estancias de investigación en países de Asia, Europa y Norteamérica. FOTO: VANGUARDIA

Durante el año pasado, el Instituto Tecnológico de Saltillo envió a 59 estudiantes y cuatro docentes al extranjero, la cifra más alta registrada por la institución

El Instituto Tecnológico de Saltillo registró en 2025 un récord histórico en movilidad internacional al enviar a 59 estudiantes y cuatro docentes a distintos países para realizar estancias académicas y profesionales, informó la institución en el marco de las celebraciones por su 75 aniversario.

El dato fue destacado por autoridades del Tecnológico Nacional de México, quienes señalaron que este resultado refleja el fortalecimiento de convenios, programas de cooperación e intercambio académico impulsados en los últimos años.

Las estancias se realizaron bajo distintas modalidades, como intercambios académicos, prácticas profesionales, veranos de ingeniería, estancias de investigación y programas de capacitación docente, en países como China, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Alemania e Inglaterra.

Actualmente, el Tecnológico de Saltillo cuenta con más de 60 convenios de colaboración con empresas e instituciones educativas nacionales e internacionales. Durante 2025 se firmaron nuevos acuerdos con universidades de Italia, Brasil, Japón, Corea del Sur y China, y la institución se convirtió en la primera del país en recibir la certificación para la impartición del idioma chino mandarín.

“Estos intercambios le permiten a los alumnos ampliar su formación académica, desarrollar competencias interculturales y fortalecer habilidades clave como el dominio de idiomas, la adaptación a nuevos entornos, y a tener un contexto global”, señaló María Teresa Perales Escobedo, coordinadora de Lenguas Extranjeras y Movilidad Internacional del Tecnológico de Saltillo.

Además del impacto en la formación estudiantil, la participación de docentes permitió el intercambio de experiencias académicas, metodologías de enseñanza y conocimientos con instituciones del extranjero, lo que contribuye al fortalecimiento de la práctica educativa.

Este 2026 la institución prevé incrementar el número de estudiantes y docentes que participen en actividades académicas en el extranjero.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

