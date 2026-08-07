Urge concluir Agua Saludable y extender ramales a municipios: Gobernador de Coahuila

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró prioritario concluir el proyecto Agua Saludable para La Laguna, debido a la importancia que representa para garantizar y fortalecer el abasto del recurso en los municipios de la región. Señaló que empresarios y legisladores federales también han expresado la necesidad de completar esta obra estratégica, particularmente los ramales que permitirán llevar el líquido hasta los sistemas municipales, como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que el primer objetivo debe ser terminar el proyecto original, de manera que el agua llegue a todos los tanques contemplados y, desde esos puntos, sea incorporada a las redes de distribución de cada municipio. Posteriormente, agregó, deberá desarrollarse una segunda etapa de ramificación para ampliar la cobertura hacia colonias, barrios y ejidos de la Comarca Lagunera. Jiménez Salinas advirtió que en diversas localidades el principal problema no radica únicamente en la disponibilidad o el caudal, sino en las fugas ocasionadas por el deterioro de las redes municipales, situación que reduce la eficiencia del servicio y provoca la pérdida de importantes volúmenes de agua. El Mandatario afirmó que el Gobierno de Coahuila mantiene inversiones permanentes en infraestructura hidráulica y manifestó su disposición para establecer un esquema de coordinación presupuestal con la Federación que permita avanzar en las obras pendientes. En cuanto a la propuesta de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) para crear un organismo operador interestatal, reconoció que todavía no se registran avances concretos.

No obstante, indicó que existe voluntad para analizar una figura técnica y descentralizada que se encargue de la administración y operación de Agua Saludable para La Laguna, con participación de los municipios y mecanismos de supervisión ciudadana. Precisó que antes de establecer este organismo será necesario elaborar un análisis financiero que garantice su viabilidad y evite imponer una carga adicional a los ayuntamientos, cuyos sistemas operadores enfrentan actualmente diferentes retos económicos y de infraestructura. Asimismo, sostuvo que deberá procurarse que el agua suministrada mediante el proyecto federal no tenga un costo superior al líquido que actualmente distribuyen los sistemas municipales, a fin de proteger las finanzas de los organismos operadores y la economía de las familias laguneras.