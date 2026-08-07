Urge concluir Agua Saludable y extender ramales a municipios: Gobernador de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Urge concluir Agua Saludable y extender ramales a municipios: Gobernador de Coahuila
    En marzo de 2021 inició el proyecto de Agua Saludable para La Laguna; a 5 años aún no concluye. SANDRA GÓMEZ

Manolo Jiménez manifiesta su disposición para establecer un esquema de coordinación presupuestal con la Federación

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró prioritario concluir el proyecto Agua Saludable para La Laguna, debido a la importancia que representa para garantizar y fortalecer el abasto del recurso en los municipios de la región.

Señaló que empresarios y legisladores federales también han expresado la necesidad de completar esta obra estratégica, particularmente los ramales que permitirán llevar el líquido hasta los sistemas municipales, como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/agua-saludable-para-la-laguna-sigue-inconcluso-faltan-interconexiones-torres-cofino-NP22697381

Explicó que el primer objetivo debe ser terminar el proyecto original, de manera que el agua llegue a todos los tanques contemplados y, desde esos puntos, sea incorporada a las redes de distribución de cada municipio.

Posteriormente, agregó, deberá desarrollarse una segunda etapa de ramificación para ampliar la cobertura hacia colonias, barrios y ejidos de la Comarca Lagunera.

Jiménez Salinas advirtió que en diversas localidades el principal problema no radica únicamente en la disponibilidad o el caudal, sino en las fugas ocasionadas por el deterioro de las redes municipales, situación que reduce la eficiencia del servicio y provoca la pérdida de importantes volúmenes de agua.

El Mandatario afirmó que el Gobierno de Coahuila mantiene inversiones permanentes en infraestructura hidráulica y manifestó su disposición para establecer un esquema de coordinación presupuestal con la Federación que permita avanzar en las obras pendientes.

En cuanto a la propuesta de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) para crear un organismo operador interestatal, reconoció que todavía no se registran avances concretos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/destaca-manolo-jimenez-respuesta-inmediata-tras-multihomicidio-en-saltillo-BH22700212

No obstante, indicó que existe voluntad para analizar una figura técnica y descentralizada que se encargue de la administración y operación de Agua Saludable para La Laguna, con participación de los municipios y mecanismos de supervisión ciudadana.

Precisó que antes de establecer este organismo será necesario elaborar un análisis financiero que garantice su viabilidad y evite imponer una carga adicional a los ayuntamientos, cuyos sistemas operadores enfrentan actualmente diferentes retos económicos y de infraestructura.

Asimismo, sostuvo que deberá procurarse que el agua suministrada mediante el proyecto federal no tenga un costo superior al líquido que actualmente distribuyen los sistemas municipales, a fin de proteger las finanzas de los organismos operadores y la economía de las familias laguneras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Agua Saludable
Inversiones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
true

Juanito el matancero de Laguna Seca

true

Colosio arruinaría su carrera política si busca una gubernatura. Episodio II
true

El oficio menos feliz del mundo
true

Compañeras, compañeros:
true

Así luce una dictadura desesperada
true

La Sedatu paga millones por obras que ellos mismos cancelan
true

Puso Sheinbaum medalla a Reforma