Empresarios de Torreón presentan a diputados federales lista de obras prioritarias para La Laguna

José Piña Álvarez, presidente del organismo empresarial, detalló que el propósito central del encuentro fue exponer las demandas de la comarca con miras a la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, asegurando que estos rubros reciban recursos en la asignación final.

TORREÓN, COAH.-Para detonar el desarrollo económico regional, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna presentó a diputados federales una serie de obras estratégicas prioritarias, entre las que destacan la finalización del proyecto Agua Saludable para La Laguna, la modernización de tramos carreteros y el desarrollo de un aeropuerto de carga en la región.

Con relación al programa Agua Saludable para La Laguna, el vocero empresarial subrayó que resulta apremiante concluir la infraestructura básica y canalizar financiamiento hacia las interconexiones y redes secundarias de distribución, garantizando que el recurso hídrico abastezca efectivamente a los hogares de la zona metropolitana.

En el ámbito de la infraestructura vial, el CCE planteó robustecer las vías carreteras que conectan a La Laguna con Piedras Negras y Nuevo Laredo, un corredor estratégico para consolidar la vocación logística y el comercio de la zona.

A la par, la cúpula empresarial insistió en impulsar la creación de un aeropuerto de carga para la región, obra de alto impacto orientada a elevar la competitividad y atraer capitales nacionales e internacionales.

Piña Álvarez afirmó que el organismo mantendrá sus gestiones sobre estos tres pilares durante el debate del presupuesto federal, al considerarlos detonadores indispensables para el crecimiento económico de la Comarca.

Aaimismo, el CCE reiteró la postura del sector privado a favor de una mayor apertura a las inversiones en el sector energético, advirtiendo que contar con suministro eléctrico suficiente y confiable es una condición decisiva para la instalación de nuevas industrias.