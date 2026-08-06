Empresarios de Torreón presentan a diputados federales lista de obras prioritarias para La Laguna

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    Empresarios de Torreón presentan a diputados federales lista de obras prioritarias para La Laguna
    El Consejo Coordinador Empresarial de La Laguna, a cargo José Piña Álvarez, propone un aeropuerto de carga para la región. SANDRA GÓMEZ

Expone CEE demandas de la comarca con miras a la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027

TORREÓN, COAH.-Para detonar el desarrollo económico regional, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna presentó a diputados federales una serie de obras estratégicas prioritarias, entre las que destacan la finalización del proyecto Agua Saludable para La Laguna, la modernización de tramos carreteros y el desarrollo de un aeropuerto de carga en la región.

José Piña Álvarez, presidente del organismo empresarial, detalló que el propósito central del encuentro fue exponer las demandas de la comarca con miras a la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, asegurando que estos rubros reciban recursos en la asignación final.

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Con relación al programa Agua Saludable para La Laguna, el vocero empresarial subrayó que resulta apremiante concluir la infraestructura básica y canalizar financiamiento hacia las interconexiones y redes secundarias de distribución, garantizando que el recurso hídrico abastezca efectivamente a los hogares de la zona metropolitana.

En el ámbito de la infraestructura vial, el CCE planteó robustecer las vías carreteras que conectan a La Laguna con Piedras Negras y Nuevo Laredo, un corredor estratégico para consolidar la vocación logística y el comercio de la zona.

A la par, la cúpula empresarial insistió en impulsar la creación de un aeropuerto de carga para la región, obra de alto impacto orientada a elevar la competitividad y atraer capitales nacionales e internacionales.

Piña Álvarez afirmó que el organismo mantendrá sus gestiones sobre estos tres pilares durante el debate del presupuesto federal, al considerarlos detonadores indispensables para el crecimiento económico de la Comarca.

Aaimismo, el CCE reiteró la postura del sector privado a favor de una mayor apertura a las inversiones en el sector energético, advirtiendo que contar con suministro eléctrico suficiente y confiable es una condición decisiva para la instalación de nuevas industrias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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