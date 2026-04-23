Uso del celular al volante, principal causa de percances viales en Torreón
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El uso del celular al volante encabeza las causas de accidentes en la ciudad, al reducir la capacidad de reacción de los conductores y elevar el riesgo de choques
TORREÓN, COAH.- La manipulación de dispositivos móviles al conducir se mantiene como el factor determinante en la mayoría de los accidentes de tránsito en la ciudad, debido a que reduce drásticamente los tiempos de respuesta de los conductores.
Martha Alicia Faz Dávila, titular de Tránsito y Vialidad, confirmó que esta conducta lidera las estadísticas de siniestralidad. Explicó que el desvío de la mirada hacia la pantalla impide una atención plena al entorno, lo que eleva exponencialmente la probabilidad de choques.
La funcionaria subrayó que, por encima de variables como la velocidad o el estado del asfalto, la distracción tecnológica es el detonante más común en los hechos viales registrados recientemente por falta de cuidado.
Añadió que el peligro se intensifica durante contingencias climáticas. Como ejemplo, mencionó que las lluvias de hace quince días dejaron tramos afectados, donde el uso del teléfono, combinado con el pavimento mojado, incrementó la vulnerabilidad de los automovilistas.
Por ello, se hace un llamado urgente a la población para que desista de utilizar el celular al volante, priorizando la vigilancia del camino y la prevención de tragedias que afecten a terceros.
Para concluir, enfatizó que el compromiso ciudadano y una conducción atenta son los pilares necesarios para bajar los índices de accidentalidad y salvaguardar la vida de peatones y conductores.