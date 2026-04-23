Uso del celular al volante, principal causa de percances viales en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 23 abril 2026
    Uso del celular al volante, principal causa de percances viales en Torreón
    Martha Alicia Faz, titular de Tránsito y Vialidad, advirtió que el uso del celular al volante es el principal detonante de accidentes en la ciudad. SANDRA GÓMEZ

El uso del celular al volante encabeza las causas de accidentes en la ciudad, al reducir la capacidad de reacción de los conductores y elevar el riesgo de choques

TORREÓN, COAH.- La manipulación de dispositivos móviles al conducir se mantiene como el factor determinante en la mayoría de los accidentes de tránsito en la ciudad, debido a que reduce drásticamente los tiempos de respuesta de los conductores.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de Tránsito y Vialidad, confirmó que esta conducta lidera las estadísticas de siniestralidad. Explicó que el desvío de la mirada hacia la pantalla impide una atención plena al entorno, lo que eleva exponencialmente la probabilidad de choques.

La funcionaria subrayó que, por encima de variables como la velocidad o el estado del asfalto, la distracción tecnológica es el detonante más común en los hechos viales registrados recientemente por falta de cuidado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/coahuila-manolo-jimenez-respalda-al-sector-ganadero-en-reunion-anual-de-la-ugrc-CC20222000

Añadió que el peligro se intensifica durante contingencias climáticas. Como ejemplo, mencionó que las lluvias de hace quince días dejaron tramos afectados, donde el uso del teléfono, combinado con el pavimento mojado, incrementó la vulnerabilidad de los automovilistas.

Por ello, se hace un llamado urgente a la población para que desista de utilizar el celular al volante, priorizando la vigilancia del camino y la prevención de tragedias que afecten a terceros.

Para concluir, enfatizó que el compromiso ciudadano y una conducción atenta son los pilares necesarios para bajar los índices de accidentalidad y salvaguardar la vida de peatones y conductores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Román Cepeda

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La pelea del siglo en Coahuila

La pelea del siglo en Coahuila
true

Morena: Arturo Ávila hundió a Luisa Alcalde
true

POLITICÓN: Aprovecha PRI caos en Morena para arrasar en las elecciones en Coahuila

Esteban Garza Fishburn, Eunice Daniela Gallegos Gómez y Rodrigo del Ángel Burciaga (estudiantes), Rossana Sofía Martínez, Luis Pablo Garza (coordinador de Proyectos Estratégicos) y Alfonso Ballesteros (coordinador académico de Ingenierías). Sosteniendo una impresionante pieza impresa en 3D, muestran el potencial creativo y técnico que se desarrollará en el nuevo FabLab Carolina.

Saltillo apuesta por la innovación: así es el FabLab Carolina y su impacto en la comunidad
Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia luego de que la joven cayera al pavimento tras el impacto, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio en la zona.

Regresa por objeto y es atropellada: menor resulta lesionada en Saltillo

Jugadoras del equipo han trabajado en gimnasio durante abril para llegar en mejor forma a la pretemporada.

Saltillo: Valkirias Lingerie inicia reclutamiento y concentración rumbo a la Temporada 2026
Phelan fue destituido el miércoles 22 de abril, tras meses de disputas internas con altos mandos del Pentágono y desacuerdos sobre cómo reactivar el programa de construcción naval de la Marina, que atravesaba dificultades.

El secretario de la Marina de EU es despedido en medio de luchas internas en el Pentágono
Mientras Anthropic decide quién tiene acceso a Mythos, el poderoso modelo ha desencadenado respuestas de emergencia por parte de bancos centrales y agencias de inteligencia de todo el mundo.

Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, activa las alarmas globales