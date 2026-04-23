Uso del celular al volante, principal causa de percances viales en Torreón

TORREÓN, COAH.- La manipulación de dispositivos móviles al conducir se mantiene como el factor determinante en la mayoría de los accidentes de tránsito en la ciudad, debido a que reduce drásticamente los tiempos de respuesta de los conductores.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de Tránsito y Vialidad, confirmó que esta conducta lidera las estadísticas de siniestralidad. Explicó que el desvío de la mirada hacia la pantalla impide una atención plena al entorno, lo que eleva exponencialmente la probabilidad de choques.

La funcionaria subrayó que, por encima de variables como la velocidad o el estado del asfalto, la distracción tecnológica es el detonante más común en los hechos viales registrados recientemente por falta de cuidado.