Coahuila: Manolo Jiménez respalda al sector ganadero en reunión anual de la UGRC

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Piedras Negras
/ 23 abril 2026
    Coahuila: Manolo Jiménez respalda al sector ganadero en reunión anual de la UGRC
    Autoridades y ganaderos analizaron retos sanitarios y oportunidades de exportación para fortalecer el sector en la entidad. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Gobernador reafirmó su apoyo al sector ganadero durante la reunión anual, destacando estrategias para fortalecer la sanidad, exportación y productividad en la entidad

NAVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, participó en la reunión anual de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC), donde reafirmó su respaldo a uno de los sectores más relevantes de la economía estatal.

Durante su intervención, el mandatario destacó la fortaleza de la actividad ganadera, que ha sabido mantenerse competitiva incluso frente a escenarios adversos como restricciones sanitarias y cierres comerciales.

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Jiménez subrayó que su administración trabaja de manera coordinada con los productores para impulsar la sanidad animal, fortalecer la exportación de ganado y abrir nuevos mercados. Reconoció, además, el esfuerzo de los ganaderos coahuilenses por adaptarse a los retos recientes, lo que ha permitido diversificar oportunidades y consolidar la presencia del sector a nivel nacional e internacional.

En el encuentro se abordaron temas clave como el impacto de enfermedades en el ganado, los procesos de exportación y las estrategias para elevar la productividad en las distintas regiones del estado.

El gobernador reiteró que su gobierno continuará respaldando al campo mediante programas, inversión e infraestructura, con el objetivo de consolidar a Coahuila como referente en la producción ganadera.

El evento se convirtió en un espacio de diálogo entre autoridades y productores, fortaleciendo la colaboración para enfrentar los desafíos actuales y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

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Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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