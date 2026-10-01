Veladoras y plegarias por víctimas de ataque en Torreón; Diócesis expresó su solidaridad

TORREÓN, COAH.- Vecinos y ciudadanía en general acudieron a las afueras de la Escuela Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, para encender veladoras en memoria de las víctimas del ataque registrado la mañana de este jueves 1 de octubre. En la entrada del plantel fue colocada una fotografía de Nedi Edith Nevárez González, subdirectora de la institución y víctima del ataque perpetrado por dos hermanos.

Conmocionada por los hechos violentos, la Diócesis de Torreón expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y convocó a la feligresía lagunera a unirse en una plegaria colectiva por quienes resultaron afectados y por toda la comunidad educativa. A través de las distintas parroquias de la región, la Iglesia católica elevó oraciones por el eterno descanso de la subdirectora, quien perdió la vida durante la agresión, y pidió por la recuperación física y emocional de los alumnos y trabajadores que resultaron lesionados en el plantel. La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el propio ejido La Unión, asumió un papel central como espacio de refugio y contención espiritual para los habitantes, quienes desde tempranas horas enfrentaron momentos de angustia e incredulidad tras conocer lo ocurrido.

Ante este escenario de dolor, los mensajes de la Diócesis hicieron énfasis en la necesidad de brindar apoyo a los niños, adolescentes, docentes y padres de familia que vivieron de cerca la tragedia, así como de ofrecerles acompañamiento psicológico y espiritual para enfrentar las secuelas del miedo y la violencia. El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 horas y provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia, además de la llegada de padres de familia al centro escolar ante la incertidumbre por la situación de sus hijos. Entre las personas lesionadas se encuentra un estudiante que permanece hospitalizado, de acuerdo con los reportes conocidos tras la agresión.

Tras los hechos, vecinos, organizaciones civiles e instituciones de la Comarca Lagunera se han sumado a las muestras de solidaridad hacia las víctimas y sus familias, mientras crecen los llamados para fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia en los espacios educativos.