Veladoras y plegarias por víctimas de ataque en Torreón; Diócesis expresó su solidaridad

Veladoras y plegarias por víctimas de ataque en Torreón; Diócesis expresó su solidaridad

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Sandra Gómez
por Sandra Gómez
Francisco Rodríguez
por Francisco Rodríguez

Vecinos encendieron veladoras frente a la secundaria donde ocurrió el ataque, mientras la Diócesis de Torreón convocó a orar por las víctimas y sus familias

Torreón
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TORREÓN, COAH.- Vecinos y ciudadanía en general acudieron a las afueras de la Escuela Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, para encender veladoras en memoria de las víctimas del ataque registrado la mañana de este jueves 1 de octubre.

En la entrada del plantel fue colocada una fotografía de Nedi Edith Nevárez González, subdirectora de la institución y víctima del ataque perpetrado por dos hermanos.

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$!La Diócesis de Torreón elevó plegarias por el eterno descanso de la subdirectora y la recuperación de los lesionados.
La Diócesis de Torreón elevó plegarias por el eterno descanso de la subdirectora y la recuperación de los lesionados. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Conmocionada por los hechos violentos, la Diócesis de Torreón expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y convocó a la feligresía lagunera a unirse en una plegaria colectiva por quienes resultaron afectados y por toda la comunidad educativa.

A través de las distintas parroquias de la región, la Iglesia católica elevó oraciones por el eterno descanso de la subdirectora, quien perdió la vida durante la agresión, y pidió por la recuperación física y emocional de los alumnos y trabajadores que resultaron lesionados en el plantel.

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el propio ejido La Unión, asumió un papel central como espacio de refugio y contención espiritual para los habitantes, quienes desde tempranas horas enfrentaron momentos de angustia e incredulidad tras conocer lo ocurrido.

$!Veladoras y muestras de apoyo fueron colocadas frente a la secundaria donde ocurrió el ataque.
Veladoras y muestras de apoyo fueron colocadas frente a la secundaria donde ocurrió el ataque. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Ante este escenario de dolor, los mensajes de la Diócesis hicieron énfasis en la necesidad de brindar apoyo a los niños, adolescentes, docentes y padres de familia que vivieron de cerca la tragedia, así como de ofrecerles acompañamiento psicológico y espiritual para enfrentar las secuelas del miedo y la violencia.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 horas y provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia, además de la llegada de padres de familia al centro escolar ante la incertidumbre por la situación de sus hijos.

Entre las personas lesionadas se encuentra un estudiante que permanece hospitalizado, de acuerdo con los reportes conocidos tras la agresión.

$!La comunidad del ejido La Unión se reunió frente al plantel tras el ataque registrado la mañana de este jueves.
La comunidad del ejido La Unión se reunió frente al plantel tras el ataque registrado la mañana de este jueves. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Tras los hechos, vecinos, organizaciones civiles e instituciones de la Comarca Lagunera se han sumado a las muestras de solidaridad hacia las víctimas y sus familias, mientras crecen los llamados para fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia en los espacios educativos.

$!Una fotografía de la subdirectora Nedi Edith Nevárez González fue colocada en la entrada del plantel.
Una fotografía de la subdirectora Nedi Edith Nevárez González fue colocada en la entrada del plantel. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Por su parte, la jerarquía eclesiástica llamó a rechazar cualquier manifestación de violencia y a fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, con el objetivo de generar entornos de paz y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir en las escuelas de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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