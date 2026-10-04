Vialidades de Torreón permanecen transitables; continúan trabajos por daños tras las lluvias
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Persisten puntos con acumulación de agua y daños en el pavimento; Tránsito reporta circulación fluida en Libertad y Monterreal
TORREÓN, COAH.- Las principales vialidades de Torreón se mantienen transitables, aunque persisten algunos puntos con acumulación de agua y daños en el pavimento por las lluvias, por lo que las cuadrillas municipales continúan con labores de atención y desagüe.
De acuerdo con el corte informativo de las 12:00 horas de este domingo, personal de las distintas áreas operativas permanece desplegado para atender las afectaciones y dar seguimiento a los reportes ciudadanos.
Tránsito y Vialidad, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, reportó circulación fluida en sectores como los bulevares Libertad y Monterreal.
En el bulevar Libertad, de sur a norte, todavía hay presencia de agua, aunque los vehículos pueden circular; el tránsito avanza lentamente mientras se realizan trabajos de desagüe con apoyo de una máquina de bomberos. En el tramo a la altura del Kiosko y prolongación Candela, el nivel del agua disminuyó y la vialidad ya es transitable.
Un punto con cierre parcial por afectaciones en el pavimento se localiza en Torreón 2000 y Topacio. Ya fueron liberados el bulevar de los Grandes Pintores y la calle Benito Juárez, a la altura del Multideportivo.
El Sistema Integral de Mantenimiento Vial informó sobre un semáforo fuera de operación en el cruce de Artes Gráficas y Cuauhtémoc, además de que mantiene trabajos de bacheo donde las condiciones permiten el acceso. Atención Ciudadana recibió 23 reportes, canalizados a alumbrado, bacheo y espacios públicos.
Hasta el último corte no se habían reportado accidentes viales relacionados con las lluvias. Las cuadrillas de Servicios Públicos también trabajan en la rehabilitación de luminarias apagadas.