Vialidades de Torreón permanecen transitables; continúan trabajos por daños tras las lluvias

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    Vialidades de Torreón permanecen transitables; continúan trabajos por daños tras las lluvias
    Una unidad de la Policía Municipal resguarda un tramo con acumulación de agua en la ciudad. Las autoridades reportaron circulación fluida en las principales vialidades. SANDRA GÓMEZ

Persisten puntos con acumulación de agua y daños en el pavimento; Tránsito reporta circulación fluida en Libertad y Monterreal

TORREÓN, COAH.- Las principales vialidades de Torreón se mantienen transitables, aunque persisten algunos puntos con acumulación de agua y daños en el pavimento por las lluvias, por lo que las cuadrillas municipales continúan con labores de atención y desagüe.

De acuerdo con el corte informativo de las 12:00 horas de este domingo, personal de las distintas áreas operativas permanece desplegado para atender las afectaciones y dar seguimiento a los reportes ciudadanos.

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Tránsito y Vialidad, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, reportó circulación fluida en sectores como los bulevares Libertad y Monterreal.

En el bulevar Libertad, de sur a norte, todavía hay presencia de agua, aunque los vehículos pueden circular; el tránsito avanza lentamente mientras se realizan trabajos de desagüe con apoyo de una máquina de bomberos. En el tramo a la altura del Kiosko y prolongación Candela, el nivel del agua disminuyó y la vialidad ya es transitable.

$!A través del Ayuntamiento, se mantienen labores de desagüe con una pipa en una de las zonas afectadas por las lluvias en Torreón.
A través del Ayuntamiento, se mantienen labores de desagüe con una pipa en una de las zonas afectadas por las lluvias en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Un punto con cierre parcial por afectaciones en el pavimento se localiza en Torreón 2000 y Topacio. Ya fueron liberados el bulevar de los Grandes Pintores y la calle Benito Juárez, a la altura del Multideportivo.

El Sistema Integral de Mantenimiento Vial informó sobre un semáforo fuera de operación en el cruce de Artes Gráficas y Cuauhtémoc, además de que mantiene trabajos de bacheo donde las condiciones permiten el acceso. Atención Ciudadana recibió 23 reportes, canalizados a alumbrado, bacheo y espacios públicos.

$!Personal de Bomberos de Torreón permanecen en calles anegadas durante los trabajos de atención por las lluvias.
Personal de Bomberos de Torreón permanecen en calles anegadas durante los trabajos de atención por las lluvias. SANDRA GÓMEZ

Hasta el último corte no se habían reportado accidentes viales relacionados con las lluvias. Las cuadrillas de Servicios Públicos también trabajan en la rehabilitación de luminarias apagadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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