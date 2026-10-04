Madre de ‘los cuates’ rompe el silencio tras el ataque en la secundaria de Torreón

La madre de los dos jóvenes detenidos por el ataque armado en la Escuela Secundaria General No.13 en Torreón , rompió el silencio para hablar sobre lo sucedido. Maribel Alvarado confirmó que acompañará a sus hijos durante el proceso legal, al tiempo que reveló haber recibido amenazas que la obligaron a dejar su casa y su empleo.

“No voy a abandonar a mis hijos”, declaró la madre de los jóvenes en una entrevista al medio El Siglo de Torreón.

Maribel Alvarado dejó claro que no le dará la espalda a sus hijos, Carlos “N” y David “N”, conocidos como ‘los cuates’. La madre señaló que responderán ante las autoridades con apoyo de abogados de oficio.

“Yo no tuve nada que ver ahí, fue cosa de mis hijos. Pero si ellos hicieron eso o no, son mis hijos, yo voy a estar con ellos”, señaló.

La madre explicó que sus hijos vivían aislados dentro de su propia casa. Ambos pasaban la mayor parte del día juntos en sus habitaciones, no tenían amigos cercanos y casi no salían a la calle, disfrutaban más de ver la televisión y vídeos. En las paredes de sus cuartos mantenían dibujos y frases escritas como “odio al mundo.”

RECIBIÓ AMENAZAS TRAVÉS DE CONOCIDOS Y REDES SOCIALES

Las amenazas de linchamiento iniciaron poco después de darse a conocer el ataque. Personas de la comunidad y conocidas le enviaron mensajes advirtiéndole que acudirían a su hogar para agredirlos. Por ese motivo, la mujer dejó su trabajo como camarera y buscó refugió con familiares.

Las intimidaciones ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila. La madre pide que no se tomen represalias contra ella ni contra sus otros dos hijos menores de edad, quienes no estuvieron involucrados en los hechos.