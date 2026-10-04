Madre de ‘los cuates’ rompe el silencio tras el ataque en la secundaria de Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Maribel Alvarado afirma que no abandonará a sus hijos tras la agresión en la Secundaria 13 de Torreón y denuncia amenazas en su contra.
La madre de los dos jóvenes detenidos por el ataque armado en la Escuela Secundaria General No.13 en Torreón, rompió el silencio para hablar sobre lo sucedido. Maribel Alvarado confirmó que acompañará a sus hijos durante el proceso legal, al tiempo que reveló haber recibido amenazas que la obligaron a dejar su casa y su empleo.
“No voy a abandonar a mis hijos”, declaró la madre de los jóvenes en una entrevista al medio El Siglo de Torreón.
Maribel Alvarado dejó claro que no le dará la espalda a sus hijos, Carlos “N” y David “N”, conocidos como ‘los cuates’. La madre señaló que responderán ante las autoridades con apoyo de abogados de oficio.
“Yo no tuve nada que ver ahí, fue cosa de mis hijos. Pero si ellos hicieron eso o no, son mis hijos, yo voy a estar con ellos”, señaló.
La madre explicó que sus hijos vivían aislados dentro de su propia casa. Ambos pasaban la mayor parte del día juntos en sus habitaciones, no tenían amigos cercanos y casi no salían a la calle, disfrutaban más de ver la televisión y vídeos. En las paredes de sus cuartos mantenían dibujos y frases escritas como “odio al mundo.”
RECIBIÓ AMENAZAS TRAVÉS DE CONOCIDOS Y REDES SOCIALES
Las amenazas de linchamiento iniciaron poco después de darse a conocer el ataque. Personas de la comunidad y conocidas le enviaron mensajes advirtiéndole que acudirían a su hogar para agredirlos. Por ese motivo, la mujer dejó su trabajo como camarera y buscó refugió con familiares.
Las intimidaciones ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila. La madre pide que no se tomen represalias contra ella ni contra sus otros dos hijos menores de edad, quienes no estuvieron involucrados en los hechos.
AUDIENCIA Y ESTATUS JURÍDICO
La audiencia inicial por el caso se realiza hoy domingo 4 de octubre, ante un juez de control en el fuero común de Coahuila.
Se les acusa del delito de homicidio cometido con ferocidad, al tener 18 años, el Gobierno y la Fiscalía buscan aplicar la pena máxima para adultos, la cual alcanza hasta 60 años de cárcel.
ESTATUS MÉDICO DE LAS VÍCTIMAS
La subdirectora del plantel Nedi Edit Nevárez Conzález, de 57 años, falleció a causa del ataque. El dictamen del Servicio Médico Forense (SEMEFO) confirmó que la causa fue un choque hipovolémico (pérdida masiva de sangre) provocado por las graves heridas con armas blancas dirigidas al cráneo y extremidades superiores.
En cuanto a las otras cuatro personas lastimadas, se reportó que una de las mujeres atendidas tras el ataque evolución de forma favorable y ya fue dada de alta del hospital. Mientras que las otras tres permanecen hospitalizadas; uno en estado grave y los otros dos estables.
***Con información e imágenes de El Siglo de Torreón.