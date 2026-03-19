Viesca se prepara para la Procesión del Silencio; proyectan 10 mil visitantes y fuerte derrama económica
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La Procesión del Silencio 2026 en Viesca espera reunir a 10 mil asistentes y generar una derrama económica superior a los 5 millones de pesos
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar a Viesca como el epicentro del turismo religioso en Coahuila, autoridades estatales y municipales presentaron la edición 2026 de la Procesión del Silencio.
Para este año, se estima una asistencia de 10 mil personas y un beneficio económico superior a los 5 millones de pesos.
La secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, definió el evento como una “réplica mexicanizada” de las tradiciones andaluzas, destacando el valor simbólico de esta manifestación que une raíces europeas con la identidad local.
Por su parte, el alcalde Jorge Vélez Sandoval subrayó el crecimiento de esta tradición de 11 años, señalando que cada vez más personas buscan integrarse incluso a las cofradías.
El evento principal será el viernes 3 de abril, enmarcado en un operativo de seguridad coordinado y con transporte disponible desde Torreón, San Pedro y Saltillo para facilitar el arribo de los fieles.