Viesca se prepara para la Procesión del Silencio; proyectan 10 mil visitantes y fuerte derrama económica

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Torreón
/ 19 marzo 2026
    Viesca se prepara para la Procesión del Silencio; proyectan 10 mil visitantes y fuerte derrama económica
    Autoridades estatales y municipales prevén una importante derrama económica durante la celebración, que combina tradición, fe y turismo en la región. SANDRA GÓMEZ

La Procesión del Silencio 2026 en Viesca espera reunir a 10 mil asistentes y generar una derrama económica superior a los 5 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar a Viesca como el epicentro del turismo religioso en Coahuila, autoridades estatales y municipales presentaron la edición 2026 de la Procesión del Silencio.

Para este año, se estima una asistencia de 10 mil personas y un beneficio económico superior a los 5 millones de pesos.

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La secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, definió el evento como una “réplica mexicanizada” de las tradiciones andaluzas, destacando el valor simbólico de esta manifestación que une raíces europeas con la identidad local.

Por su parte, el alcalde Jorge Vélez Sandoval subrayó el crecimiento de esta tradición de 11 años, señalando que cada vez más personas buscan integrarse incluso a las cofradías.

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El evento principal será el viernes 3 de abril, enmarcado en un operativo de seguridad coordinado y con transporte disponible desde Torreón, San Pedro y Saltillo para facilitar el arribo de los fieles.

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Esther Quintana

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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