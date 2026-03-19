Video exhibe agua fuera de norma en planta de Piedras Negras; autoridades piden evitar consumo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un señalamiento sobre presuntas fallas en el tratamiento del agua en Piedras Negras encendió alertas luego de la difusión de un video en redes sociales, donde se advierte que el líquido distribuido podría no ser apto para consumo humano. Durante un recorrido en la planta potabilizadora del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), el alcalde Jacobo Rodríguez documentó en video las condiciones en las que se encuentra el proceso de potabilización. En las imágenes difundidas, se hace referencia a irregularidades detectadas tras reportes ciudadanos que alertaban sobre cambios en el color del agua.

De acuerdo con lo expuesto, el agua presenta niveles que superan los parámetros establecidos por la normativa vigente. Se señala que el límite permitido en cuanto a color es de 15 unidades; sin embargo, las mediciones actuales alcanzan hasta 68, lo que evidenciaría una alteración significativa en su calidad. El material audiovisual muestra parte de las condiciones dentro de la planta, donde se advierte que el líquido no cumple con los estándares necesarios para ser consumido directamente. Ante esta situación, se emitió una recomendación a la población para evitar ingerir agua de la llave, debido a posibles afectaciones a la salud, entre ellas malestares gastrointestinales. El caso se originó tras una serie de denuncias ciudadanas acompañadas de grabaciones que comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios manifestaban inconformidad por el servicio y la apariencia del agua en sus domicilios. Estas quejas derivaron en la supervisión directa en las instalaciones.

A raíz de lo observado, se informó que se mantiene una carpeta de revisión sobre el funcionamiento del sistema, mientras continúan las indagatorias para determinar el origen de las fallas detectadas. También se contempla la implementación de ajustes en la operación del organismo encargado del suministro. El video difundido se convirtió en uno de los principales elementos que detonaron la discusión pública sobre la calidad del agua en la ciudad, al mostrar de forma directa las condiciones bajo las cuales se estaría procesando el recurso. Mientras tanto, el tema permanece en análisis y bajo seguimiento, en espera de que los estudios correspondientes definan con precisión el estado del agua y las acciones que deberán tomarse para corregir las irregularidades detectadas.

Publicidad