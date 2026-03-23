Vinculan a proceso a 28 personas tras disturbios en el ejido Dinamita, de Gómez Palacio

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 23 marzo 2026
    Vinculan a proceso a 28 personas tras disturbios en el ejido Dinamita, de Gómez Palacio
    Corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno participaron en la detención de las 28 personas. ESPECIAL

A los detenidos se les acusa de bloqueos viales, toma ilegal de vehículos de transporte y tácticas de coacción económica

COMARCA LAGUNERA.- Como resultado de los operativos desplegados tras los incidentes del 17 y 18 de marzo en el municipio de Gómez Palacio, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) confirmó que 28 personas han sido vinculadas a proceso. A los señalados se les imputa su probable participación en delitos que atentan contra el orden público y la estabilidad económica de la región.

Los cargos presentados ante la autoridad judicial, bajo los artículos 199, 249 y 229 del Código Penal estatal, son: robo equiparado, ataques a las vías de comunicación y transporte y asociación delictuosa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-renombraran-crih-en-honor-a-blanca-martinez-defensora-de-derechos-humanos-LI19669389

La detención de los imputados se realizó en flagrancia durante un despliegue interinstitucional. Se les señala como coautores de bloqueos viales, toma ilegal de vehículos de transporte y tácticas de coacción económica dirigidas contra corporativos industriales de la zona Laguna.

El grupo de señalados está integrado por: David G., Isela G., Damián O., José Camilo O., Bryan Uriel O., Angélica O., Édgar Guadalupe O., Damián O., Ricardo Ángel G., Flavio César G., Ángel Gabriel G., José Guadalupe C., Germán C., José Jacinto O., Reynalda H., Yesenia C., José Guadalupe C., Bernardino O., Ángel Vladimir L., Rogelio C., Valentín O., Aurora Ivette C., Refugio H., Óscar E., Alejandro R., Benjamín N., María Dolores C. y Alicia O.

El juez de control dictó prisión preventiva justificada para la mayoría, considerando la magnitud de las afectaciones. Por su parte, Alejandro R., Benjamín N., María Dolores C. y Alicia O. permanecerán bajo resguardo domiciliario. Cabe destacar que Alejandro R. solicitó la duplicidad del término constitucional, fijándose su audiencia de vinculación para el 23 de marzo de 2026.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, los ahora vinculados ejecutaron un asedio sistemático contra el sector industrial, afectando incluso a una planta de fabricación de explosivos. Estas acciones no solo pusieron en riesgo a la población civil, sino que provocaron pérdidas millonarias y paros operativos, presuntamente para exigir pagos ilícitos a terceros.

Las autoridades calificaron estos eventos como actos de presión ilegal que vulneran el Estado de Derecho y la conectividad regional. El operativo de captura fue coordinado entre los tres niveles de gobierno, enfatizando el respeto a los derechos humanos.

Actualmente, la FGED sigue integrando pruebas, especialmente bajo el cargo de extorsión, para robustecer las carpetas de investigación y deslindar nuevas responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alerta
Detenciones

Organizaciones


Sedena
Guardia Nacional

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin dudas

Sin dudas
true

Cuentas alegres confunden a la Presidenta
El costo social del colapso de AHMSA

El costo social del colapso de AHMSA
Se busca mantener los cruces ferroviarios para evitar problemas de movilidad.

Tren Saltillo-Monterrey ‘va a ser una obra molesta para la ciudadanía’; trabajos durarán hasta 32 meses
Agentes federales de inmigración caminan por la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en el distrito de Queens, Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)

Tras la orden de Trump, Agentes federales del ICE son vistos en aeropuerto de Atlanta
El debut de Rivera marca un paso en el crecimiento del futbol americano femenil en Saltillo.

Alejandra Rivera inicia temporada en la WNFC; habrá watch party en Saltillo
Isla Diego García, sede de una base militar conjunta del Reino Unido y Estados Unidos, que fue intentada ser atacada por Irán.

Irán lanza misiles contra la base militar en Diego García, pero EU sigue fuera de su alcance
Robert Mueller, exdirector del FBI y fiscal especial, rinde testimonio en una audiencia de la Cámara de Representantes en 2019, donde fue cuestionado sobre su informe sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

‘Me alegro’: Trump reacciona a la muerte del exfiscal que investigó su campaña de 2016