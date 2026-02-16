Vinculan a proceso a hombre con 20 kilos de mariguana en Torreón

TORREÓN, COAH.– Un hombre fue vinculado a proceso por un delito contra la salud, luego de ser detenido en posesión de 20 kilogramos de mariguana durante un operativo realizado en la carretera Torreón–San Pedro.

De acuerdo con la información oficial, la detención ocurrió a la altura de dicha vía, donde elementos de la Policía Estatal de Coahuila interceptaron a quien fue identificado como Luis “N”. Durante la revisión, los agentes localizaron dos paquetes envueltos con cinta canela que contenían en su interior un total de 20 kilos de mariguana. En el mismo acto fue asegurado el vehículo en el que se transportaba.

Tras el aseguramiento, tanto la droga como el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Federal en Coahuila, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente y recabó los datos de prueba para presentarlos ante la autoridad judicial.

El caso fue llevado ante un juez de Control en audiencia inicial con detenido, donde se determinó la vinculación a proceso de Luis “N” por su probable responsabilidad en la comisión de un delito contra la salud. Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

Asimismo, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público federal podrá fortalecer la acusación con mayores elementos probatorios.

Las autoridades recordaron que toda persona señalada como imputada debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme emitida por un órgano jurisdiccional competente.

La Fiscalía Federal en Coahuila mantiene habilitados canales de denuncia anónima las 24 horas del día en distintas regiones del estado, incluyendo Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como un correo electrónico institucional para la recepción de información relacionada con delitos del orden federal.