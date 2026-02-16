UAdeC realiza Desayuno Global de Mujeres en la Ciencia 2026 en la Unidad Laguna

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Unidad Laguna, llevó a cabo el Desayuno Global de Mujeres en la Ciencia 2026 (Global Women’s Breakfast), una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.

El encuentro se realizó en el auditorio de Posgrado de la Facultad como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, bajo el lema “Muchas voces, una ciencia” (Many voices, One Science), con el objetivo de fortalecer redes que permitan superar barreras de desigualdad en el ámbito científico.

TE PUEDE INTERESAR: Formación integral para comprender y transformar la conducta humana

El panel de discusión fue coordinado por la doctora Ayerim Hernández Almanza, líder del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Alimentarios, y contó con la participación de la maestra Miriam Valenzuela Gloria, jefa de planta en la empresa Tomatillas; la doctora Mónica Lizeth Chávez González, investigadora galardonada con el premio Mujer Latinoamericana en Química; y la doctora Erika Flores Loyola, directora de la Facultad.

Durante el diálogo se abordaron temas como el papel actual de las mujeres en la ciencia y la forma en que equilibran sus responsabilidades profesionales y personales, con el propósito de impulsar el empoderamiento femenino y motivar a futuras generaciones de investigadoras.

Ante la pregunta sobre los principales desafíos al asumir posiciones de liderazgo, la doctora Erika Flores Loyola señaló que aún persiste una brecha derivada de la percepción tradicional de jerarquías. “A veces se piensa que ser emocionales nos hace débiles, pero por naturaleza eso nos hace más fuertes y empáticas, las mujeres tenemos las mismas capacidades para ser líderes excelentes”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Destaca Rector de la UAdeC finanzas sanas y modernización administrativa

Por su parte, la doctora Mónica Lizeth Chávez González destacó que el liderazgo también implica romper con el aislamiento académico. “Poder publicar y compartir hallazgos con otros en el laboratorio no solo es un reto profesional, sino un crecimiento personal y familiar que demuestra que el liderazgo femenino es colaborativo”, expresó.

Finalmente, la maestra Miriam Valenzuela Gloria ofreció la perspectiva desde el sector industrial, al subrayar que el principal reto radica en la gestión del talento humano. “La realidad es que vas aprendiendo a manejar el trabajo en equipo; en la industria, el liderazgo se trata de guiar mentes multidisciplinarias para garantizar calidad y seguridad alimentaria, demostrando que la voz de la mujer es vital en la toma de decisiones operativas”, puntualizó.