Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025

Coahuila
/ 7 enero 2026
    Las autoridades estatales destacaron la coordinación para dar resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia. Foto: Omar Saucedo

Autoridades destacan resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia; anuncian refuerzo en operativos, en particular de cara al Mundial de este año

Este miércoles, autoridades de seguridad y procuración de justicia del Estado presentaron un informe en el que dieron a conocer que, al cierre de 2025, en Coahuila se registró un incremento considerable en el decomiso de drogas, detención de presuntos delincuentes y cateos.

De acuerdo con el reporte presentado por autoridades encabezadas por el gobernador Manolo Jiménez, entre enero y diciembre del año pasado se aseguraron 576 kilogramos de diversas drogas en la entidad.

Los decomisos se realizaron mediante cateos y operativos implementados por corporaciones como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, en municipios de todo Coahuila.

$!Los delitos de alto impacto como asesinatos y feminicidios tuvieron una baja considerable, además de resolver la gran mayoría de los que se presentaron.
Los delitos de alto impacto como asesinatos y feminicidios tuvieron una baja considerable, además de resolver la gran mayoría de los que se presentaron. Foto: Omar Saucedo

Según los datos oficiales, este volumen de narcóticos asegurados representa un incremento del 302 por ciento en comparación con 2024, cuando se reportaron 143 kilogramos decomisados. Tan solo entre finales de noviembre y diciembre se aseguraron 120 kilogramos adicionales de droga.

Otro rubro que registró un aumento significativo fue la cumplimentación de órdenes de aprehensión, con 4 mil 238 personas detenidas al cierre del año, lo que representa un incremento del 114 por ciento respecto al año anterior.

Además, las autoridades reportaron la realización de 509 cateos, el aseguramiento de 98 armas de fuego, 6 mil 402 cartuchos útiles y 158 inmuebles.

$!La incautación de drogas y decomisos marcó un repunte considerable durante 2025.
La incautación de drogas y decomisos marcó un repunte considerable durante 2025. Foto: Omar Saucedo

Durante una rueda de prensa, el Gobernador señaló que estos indicadores representan los mejores resultados en materia de seguridad en los últimos 30 años en Coahuila y adelantó que en 2026 se buscará mantener e incluso superar estas cifras, para lo cual se prevé destinar más de 4 mil millones de pesos del presupuesto estatal.

Esto sin contar el presupuesto que tiene cada una de las instituciones federales. Es un presupuesto histórico”, afirmó.

Agregó que para este año se fortalecerán operativos especiales, como el implementado a finales de 2025 en la región Laguna contra las extorsiones, así como acciones para reforzar la seguridad en carreteras y prevenir accidentes.

Asimismo, Jiménez Salinas indicó que, con motivo del Mundial de Futbol de 2026, se desplegarán operativos especiales para garantizar la seguridad y promover a Coahuila como destino turístico para quienes asistan a los encuentros.

“Otro de los operativos muy importantes son los relacionados con el Mundial, que se realizará en junio de 2026. Coahuila está muy cerca de una de las tres sedes del país, como lo es Nuevo León”, concluyó.

