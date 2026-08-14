Vinculan a proceso con prisión preventiva a 18 detenidos tras operativo en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un total de 18 personas del sexo masculino fueron vinculadas a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser aseguradas durante un operativo de seguridad implementado en el municipio de Torreón.

En la audiencia celebrada este viernes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a 17 de los imputados y ordenó su internamiento en el Centro Penitenciario Varonil de Torreón, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.