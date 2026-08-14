Vinculan a proceso con prisión preventiva a 18 detenidos tras operativo en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Vinculan a proceso con prisión preventiva a 18 detenidos tras operativo en Torreón
    Los detenidos fueron asegurados durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Torreón. ESPECIAL

A los 18 procesados se les atribuyen los delitos de violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

TORREÓN, COAH.- Un total de 18 personas del sexo masculino fueron vinculadas a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser aseguradas durante un operativo de seguridad implementado en el municipio de Torreón.

En la audiencia celebrada este viernes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a 17 de los imputados y ordenó su internamiento en el Centro Penitenciario Varonil de Torreón, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/operativo-en-costco-torreon-deriva-en-detencion-de-18-personas-fge-integra-investigacion-PG22711860

Asimismo, Ernesto “N” fue vinculado a proceso bajo la misma medida cautelar en el penal local, estableciéndose en su caso un periodo de cuatro meses para el cierre de las indagatorias.

A los 18 procesados se les atribuyen los delitos de violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum: Dos caras

Sheinbaum: Dos caras
Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres

Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres
true

Suena Rubén Moreira para dirigente nacional del PRI
El dengue hemorrágico cobró una nueva víctima en la Región Carbonífera con la muerte de un hombre de 59 años vecino de Agujita, en Sabinas.

Muere trabajador del IMSS por cuadro grave de dengue en el municipio de Sabinas, Coahuila
El conductor logró alejarse de la Ford F-150 antes de que el fuego avanzara por el vehículo.

Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
México superó con paso perfecto la fase de grupos y tendrá presencia en los Cuartos de Final de ambas ramas.

¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
Un miembro de Topos Azteca trabajando entre los escombros el miércoles en Cali, Colombia.

Estos rescatistas pasaron 40 días en Venezuela, luego llegaron a Colombia
Kevin Rideout, de 50 años, fue secuestrado el pasado 21 de octubre en Niamey, capital de Níger.

Liberan a misionero estadounidense secuestrado en Níger tras nueve meses