Vinculan a proceso con prisión preventiva a 18 detenidos tras operativo en Torreón
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A los 18 procesados se les atribuyen los delitos de violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.
TORREÓN, COAH.- Un total de 18 personas del sexo masculino fueron vinculadas a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser aseguradas durante un operativo de seguridad implementado en el municipio de Torreón.
En la audiencia celebrada este viernes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a 17 de los imputados y ordenó su internamiento en el Centro Penitenciario Varonil de Torreón, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Asimismo, Ernesto “N” fue vinculado a proceso bajo la misma medida cautelar en el penal local, estableciéndose en su caso un periodo de cuatro meses para el cierre de las indagatorias.
A los 18 procesados se les atribuyen los delitos de violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.