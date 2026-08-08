Operativo en Costco Torreón deriva en detención de 18 personas; FGE integra investigación

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    Operativo en Costco Torreón deriva en detención de 18 personas; FGE integra investigación
    Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que la Fiscalía General del Estado determinará la situación jurídica de los 18 detenidos. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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Reportes sobre hombres armados activaron el operativo que derivó en la detención de 18 personas en el estacionamiento de Costco Torreón

TORREÓN, COAH.- El operativo de seguridad desplegado en el estacionamiento de Costco Torreón, que dejó como saldo oficial la detención de 18 personas —entre ellas un empresario lagunero y dos de sus escoltas—, se activó a partir de diversos reportes ciudadanos sobre la presencia de hombres armados al interior del establecimiento.

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El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís explicó que, en el ámbito municipal, las llamadas recibidas por las corporaciones y el sistema de emergencias 911 generaron una alerta inmediata dentro del esquema de coordinación interinstitucional, por lo que acudieron las distintas fuerzas de seguridad.

Indicó que, durante la intervención, se realizó una revisión al personal asegurado, así como a las armas, vehículos, permisos de portación y demás pertenencias, con el propósito de verificar su procedencia y condición legal. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Riquelme Solís señaló que tiene conocimiento de la existencia de una carpeta de investigación relacionada con el empresario detenido; no obstante, precisó que será la Fiscalía General del Estado la instancia responsable de informar sobre el avance del caso y la situación jurídica de los involucrados.

De manera preliminar, los detenidos fueron puestos a disposición por hechos vinculados con presunta violencia contra elementos de seguridad y cohecho.

Sin embargo, la autoridad ministerial mantiene la revisión de armas, vehículos y objetos asegurados para determinar si existe alguna otra irregularidad o delito que deba investigarse.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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