Violencia familiar en Torreón disminuye 21%; Fiscalía refuerza acciones en zonas de mayor incidencia

El delegado de la Región Laguna I de la Fiscalía, Carlos Rangel Gámez, explicó que, en coordinación con la Fiscalía para las Mujeres, se elaboró un mapa de calor para identificar las zonas con mayor concentración de reportes. Esto permitió ubicar patrones y puntos de incidencia, siendo la colonia Rincón La Merced uno de los sectores que requiere atención prioritaria.

TORREÓN, COAH.- La violencia familiar en Torreón registra una disminución aproximada del 21 por ciento en los últimos meses, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, luego de reforzar las estrategias de atención y seguimiento a este delito por instrucción del fiscal general, Federico Fernández Montañez.

A partir de ese diagnóstico, la dependencia ajustó la aplicación de medidas cautelares y fortaleció la respuesta institucional en los casos denunciados, con el objetivo de contener conductas de riesgo y evitar su repetición. Según la autoridad, estos cambios han contribuido a reducir las estadísticas del delito en el municipio.

Las autoridades señalaron que los casos no se limitan a agresiones cometidas por la pareja. También se han documentado situaciones en las que hijos o hijas ejercen violencia contra mujeres dentro del entorno doméstico.

En todos los expedientes de esta naturaleza, precisó Rangel Gámez, se aplican protocolos con perspectiva de género para garantizar una atención adecuada a las víctimas.

Cuando en un hecho de violencia familiar se encuentra involucrada una persona menor de edad, el asunto se canaliza al Ministerio Público Especializado en Adolescentes, debido a que el procedimiento legal se desarrolla bajo un esquema distinto y es revisado por un tribunal especializado.

Con ello, la Fiscalía busca atender cada caso conforme a su naturaleza jurídica y con los mecanismos de protección que correspondan.