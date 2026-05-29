Violencia familiar en Torreón disminuye 21%; Fiscalía refuerza acciones en zonas de mayor incidencia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Violencia familiar en Torreón disminuye 21%; Fiscalía refuerza acciones en zonas de mayor incidencia
    Carlos Rangel Gámez señaló que la Fiscalía utiliza mapas de calor para identificar sectores con mayor incidencia y enfocar las acciones de prevención y seguimiento. SANDRA GÓMEZ

Autoridades atribuyen la reducción a ajustes en medidas cautelares y al uso de un mapa de calor que permitió identificar sectores prioritarios para la intervención institucional

TORREÓN, COAH.- La violencia familiar en Torreón registra una disminución aproximada del 21 por ciento en los últimos meses, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, luego de reforzar las estrategias de atención y seguimiento a este delito por instrucción del fiscal general, Federico Fernández Montañez.

El delegado de la Región Laguna I de la Fiscalía, Carlos Rangel Gámez, explicó que, en coordinación con la Fiscalía para las Mujeres, se elaboró un mapa de calor para identificar las zonas con mayor concentración de reportes. Esto permitió ubicar patrones y puntos de incidencia, siendo la colonia Rincón La Merced uno de los sectores que requiere atención prioritaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/mascara-contra-cabellera-anaya-y-mejia-cruzan-apuestas-rumbo-a-la-eleccion-del-7-de-junio-en-coahuila-DA21032919

A partir de ese diagnóstico, la dependencia ajustó la aplicación de medidas cautelares y fortaleció la respuesta institucional en los casos denunciados, con el objetivo de contener conductas de riesgo y evitar su repetición. Según la autoridad, estos cambios han contribuido a reducir las estadísticas del delito en el municipio.

Las autoridades señalaron que los casos no se limitan a agresiones cometidas por la pareja. También se han documentado situaciones en las que hijos o hijas ejercen violencia contra mujeres dentro del entorno doméstico.

En todos los expedientes de esta naturaleza, precisó Rangel Gámez, se aplican protocolos con perspectiva de género para garantizar una atención adecuada a las víctimas.

Cuando en un hecho de violencia familiar se encuentra involucrada una persona menor de edad, el asunto se canaliza al Ministerio Público Especializado en Adolescentes, debido a que el procedimiento legal se desarrolla bajo un esquema distinto y es revisado por un tribunal especializado.

Con ello, la Fiscalía busca atender cada caso conforme a su naturaleza jurídica y con los mecanismos de protección que correspondan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia Contra La Mujer
Violencia Intrafamiliar

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La plaga de siempre

La plaga de siempre
true

Los apellidos en la política abren...y cierran puertas
true

POLITICÓN: ‘Cocinan’ Morena y PRI sanción disciplinaria para Tony Flores en el Congreso

Las familias convocaron a llevar fotografías, pancartas, balones y otros artículos para participar en la actividad programada el 11 de junio en Saltillo y Torreón.

Invitan familias de desaparecidos a cascarita contra la impunidad en Saltillo y Torreón
Manolo Jiménez confía en que la civilidad reinará en las elecciones para diputados.

Garantizan jornada pacífica y en calma: Manolo Jiménez, de cara a las votaciones en Coahuila
Saltillo Soccer levantó el título de la Liga TDP en una noche que reunió futbol, identidad y una afición entregada en el Estadio Olímpico.

Saltillo Soccer campeón: protagonistas revelan cómo el equipo volvió a unir a la afición
Los expertos cuestionan la eficacia y la legalidad de los ataques directos a pequeñas embarcaciones ante la incesante producción de narcóticos.

Los ataques a embarcaciones no han detenido el tráfico de cocaína a EU, según expertos
El creciente dominio manufacturero de China plantea una amenaza existencial para las industrias europeas, intensificando el pánico en Bruselas ante un colapso industrial inminente.

Europa se acerca a una guerra comercial con China. Estas son las razones