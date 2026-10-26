Viralizan en Torreón a sacerdote que confronta a fotógrafos por no arrodillarse en boda
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Un desacuerdo por no arrodillarse durante una boda en Torreón quedó grabado y desató un debate en TikTok
La reacción de un sacerdote ante dos fotógrafos que permanecieron sentados durante una misa matrimonial provocó controversia en redes sociales, luego de que el episodio, ocurrido en una parroquia al norte de Torreón, quedara registrado en video y se difundiera en TikTok.
Vianey Ochoa, quien trabaja en fotografía y videografía de eventos sociales desde hace casi seis años, explicó que ella y su compañero acudieron al templo para cubrir la boda y previamente consultaron al sacerdote sobre las condiciones para realizar su trabajo. Según su testimonio, ambos procuraron mantenerse en silencio y sentarse cuando no necesitaban tomar fotografías.
El desacuerdo surgió porque los profesionales no se arrodillaron durante la ceremonia. El religioso manifestó su molestia y comunicó la situación tanto a la madre de la novia como a los contrayentes, lo que generó incomodidad durante el enlace. Ochoa sostuvo que respetan los actos religiosos, aunque no acostumbran adoptar esa postura mientras desempeñan sus labores.
La grabación del incidente comenzó a circular ampliamente en redes sociales. El caso abrió una discusión entre usuarios sobre las reglas de comportamiento dentro de los templos, el respeto a las ceremonias religiosas y las condiciones que deben cumplir fotógrafos y videógrafos durante su trabajo.