Viralizan en Torreón a sacerdote que confronta a fotógrafos por no arrodillarse en boda

La reacción de un sacerdote ante dos fotógrafos que permanecieron sentados durante una misa matrimonial provocó controversia en redes sociales, luego de que el episodio, ocurrido en una parroquia al norte de Torreón, quedara registrado en video y se difundiera en TikTok.

Vianey Ochoa, quien trabaja en fotografía y videografía de eventos sociales desde hace casi seis años, explicó que ella y su compañero acudieron al templo para cubrir la boda y previamente consultaron al sacerdote sobre las condiciones para realizar su trabajo. Según su testimonio, ambos procuraron mantenerse en silencio y sentarse cuando no necesitaban tomar fotografías.