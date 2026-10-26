Gana Lula elecciones presidenciales de Brasil más de 64 millones de votos

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    Gana Lula elecciones presidenciales de Brasil más de 64 millones de votos
    El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección, saluda tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Bernardo do Campo, Brasil, el domingo 25 de octubre de 2026. AP

Después de ser superado por Bolsonaro hijo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, Lula da Silva gana con una ventaja de más de 3 puntos

Las reñidas elecciones presidenciales de Brasil se resolvieron a favor del candidato Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 51.77% de los votos válidos (64 millones 160 mil 644 sufragios). Con ello, superó a su contrincante Flávio Bolsonaro por 3.52 puntos porcentuales, lo que equivale a una diferencia de 4 millones 332 mil 761 votos.

Según el Tribunal Superior Electoral de Brasil, el senador por el Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro alcanzó 59 millones 783 mil 864 votos válidos, los cuales representaron el 48.24% del total escrutado.

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Con el 99.89% de las secciones electorales contabilizadas, el Tribunal reportó que el 1.12% de las boletas correspondieron a votos en blanco (1 millón 429 mil 084) y el 2.12 % fueron anuladas por los electores (2 millones 720 mil 103).

$!Los estados del norte apoyaron en su mayoría a la candidatura de Lula.
Los estados del norte apoyaron en su mayoría a la candidatura de Lula. CAPTURA DE PANTALLA

Cabe destacar que Bolsonaro hijo ganó en la sección electoral de la capital de Brasil, Brasilia.

Para este proceso electoral, el organismo regulador estableció una base de 123 millones 944 mil 508 votantes.

$!Partidarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, reaccionan a los resultados de la segunda vuelta presidencial en Río de Janeiro, el domingo 25 de octubre de 2026.
Partidarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, reaccionan a los resultados de la segunda vuelta presidencial en Río de Janeiro, el domingo 25 de octubre de 2026. AP

Lula da Silva y Bolsonaro disputaron la presidencia en una segunda vuelta pues el primero compitió en representación del Partido de los Trabajadores, de corte social, mientras que el segundo lo hizo por una agrupación política considerada de ultraderecha por diversos especialistas.

$!Las reñidas elecciones presidenciales motivaron el festejo de la parte de los simpatizantes de Lula.
Las reñidas elecciones presidenciales motivaron el festejo de la parte de los simpatizantes de Lula. AP

En la primera vuelta del pasado 4 de octubre, el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47.07% de los votos. Superó por dos puntos a Lula da Silva, quien alcanzó el 45.11% de los apoyos. Ninguno logró la mayoría absoluta requerida, lo que obligó a definir la contienda en esta segunda etapa.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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