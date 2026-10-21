Xavier Herrera anuncia acciones en 22 pozos para mejorar el abasto de agua en Torreón

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    Xavier Herrera anuncia acciones en 22 pozos para mejorar el abasto de agua en Torreón
    Con el fin de recuperar los caudales, Simas ha dado mantenimiento a 22 pozos en el último mes. SANDRA GÓMEZ

El gerente del Simas presentó los resultados operativos y financieros ante el Consejo Directivo, que aprobó por unanimidad los informes de septiembre y del tercer trimestre del año.

TORREÓN, COAH.- En medio de los trabajos para atender los problemas de desabasto de agua en distintos sectores de Torreón, el gerente general del Simas, Xavier Alain Herrera Arroyo, informó que durante el último mes se intervinieron 22 pozos, mediante reparaciones de bombas y motores, con el objetivo de recuperar caudales y mejorar el suministro a la población.

Los resultados fueron presentados durante la sesión del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, donde además se abordaron nuevas estrategias para fortalecer la recaudación, reducir la cartera vencida y mejorar la capacidad operativa del organismo.

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Herrera Arroyo explicó que los trabajos realizados en los equipos de extracción forman parte de las acciones para atender las deficiencias en el servicio, principalmente en las colonias donde se han registrado problemas con el abastecimiento del vital líquido.

Durante la reunión, los integrantes del Consejo Directivo aprobaron por unanimidad el estado financiero correspondiente a septiembre, así como el informe del tercer trimestre de 2026, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de mejorar la recaudación del Simas y reducir la cartera vencida, por lo que se analizaron distintas alternativas para incentivar a los usuarios a regularizar sus adeudos y mantenerse al corriente en sus pagos.

Entre las propuestas se encuentran la aplicación de descuentos y la posibilidad de realizar en diciembre la rifa de un vehículo entre los usuarios cumplidos, aunque estas medidas deberán ser evaluadas antes de determinar su implementación.

Herrera Arroyo señaló que se llevarán a cabo los estudios correspondientes para definir cuáles de estos mecanismos resultan viables, con el propósito de fortalecer los ingresos del organismo y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una mejor atención a sus reportes y necesidades.

$!Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general de Simas Torreón,analiza alternativas para reducir la cartera vencida.
Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general de Simas Torreón,analiza alternativas para reducir la cartera vencida. ARCHIVO

En materia de equipamiento, se destacó la reciente entrega de 37 vehículos realizada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, con una inversión de 62 millones de pesos. Entre las unidades se encuentran 2 camiones vactor nuevos y otros dos rehabilitados, que permitirán reforzar los trabajos de mantenimiento y atención a problemas de drenaje en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, el Consejo Directivo acordó impulsar la inversión en medidores para tomas domésticas, comerciales e industriales, con la finalidad de contar con un mayor control del consumo de agua y mejorar la eficiencia en los procesos de cobro.

Como parte de las acciones encaminadas a garantizar la continuidad del servicio, también se informó que la próxima semana se dará a conocer el fallo de la licitación correspondiente al mantenimiento preventivo anual de pozos, bombas y motores.

Con este nuevo esquema, el Simas busca avanzar en la conservación de su infraestructura hidráulica, reducir las fallas en los equipos de extracción y mejorar el flujo de agua hacia las colonias que todavía enfrentan problemas de desabasto.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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