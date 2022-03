Transporte de personal atropella a transeúnte en colonia de Saltillo

A las instalaciones del Hospital General fue trasladado un peatón que fue arrollado por un transporte de personal la mañana de ayer en la colonia San José.

El lesionado, identificado como Víctor Javier H., de

27 años, salió de su domicilio en la colonia Nueva Imagen para ir a su trabajo, pero al cruzar la calle, en Otilio González y San José, fue embestido por un vehículo que lo mandó al pavimento tras pegarle con la parte de enfrente.

Como responsable del accidente fue señalado el conductor de un Nissan Urvan identificado como César Israel A. C., de 36 años, quien aseguró no haber visto al peatón; dijo que cuando se percató de su presencia ya lo tenía enfrente, frenó, pero no pudo parar.

SUFRE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

Cuando Víctor cayó sufrió un golpe en la cabeza que le causó un traumatismo craneoencefálico leve. Personal de la Cruz Roja, quienes llegaron tras el reporte del accidente, atendieron al lesionado a quien llevaron al Hospital General.

El operador del transporte de personal fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público que en las próximas horas determinará su situación jurídica según la recuperación del afectado.