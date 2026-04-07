Abren registro en Coahuila para personal de salud en programa de visitas a domicilio

El programa ha extendido su operación a las 5 regiones del Estado, donde más de 400 trabajadores de la salud han realizado más de 244 mil visitas domiciliarias, consolidando un modelo de atención que prioriza la cercanía y el acompañamiento continuo.

La Delegación de Bienestar en Coahuila mantiene vigente la convocatoria dirigida a personal médico y de enfermería para integrarse a la estrategia “Salud casa por casa”, orientada a llevar atención directa a adultos mayores y personas con discapacidad beneficiarias de pensiones.

Las autoridades invitan a profesionales del sector a sumarse a esta iniciativa mediante registro presencial en los módulos de Bienestar, presentando documentación como título y cédula profesional, CURP, identificación oficial, comprobante de estudios y de domicilio.

Esta estrategia busca reducir barreras de acceso a servicios médicos, evitando traslados para personas en situación de vulnerabilidad. A través de visitas programadas, se brinda seguimiento a padecimientos, control de tratamientos y orientación preventiva en el entorno familiar.

En la entidad, el esquema se ha posicionado como un enlace operativo entre la política social y las necesidades cotidianas de la población, bajo la coordinación del delegado Américo Villarreal Santiago y como parte de la línea de acción impulsada a nivel federal.

No obstante, el desarrollo del programa también ha enfrentado tensiones laborales. En marzo, personal de enfermería se manifestó en el bulevar Fundadores, en Saltillo, para exigir el pago de varias quincenas atrasadas.

Durante la protesta, que generó afectaciones viales por varias horas, los trabajadores señalaron que el adeudo acumulado supera el millón de pesos, situación que ha generado inconformidad entre quienes participan en la estrategia.

Pese a ello, la Delegación de Bienestar reiteró que la convocatoria continúa abierta y que la incorporación de más profesionales permitirá ampliar la cobertura en beneficio de la población.