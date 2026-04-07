Detienen a 29 conductores alcoholizados durante operativo por la Semana Santa en Torreón

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Torreón
/ 7 abril 2026
    Detienen a 29 conductores alcoholizados durante operativo por la Semana Santa en Torreón
    Los operativos de vigilancia continuarán debido al periodo de vacaciones escolares. SANDRA GÓMEZ

El promedio de accidentes se mantuvo en 18 casos diarios

TORREÓN, COAH.- Pese a la detención de 29 personas que conducían bajo los efectos del alcohol, el operativo de seguridad vial en Torreón cerró la Semana Mayor sin decesos que lamentar.

Así lo confirmó la directora de Tránsito, Martha Alicia Faz Dávila, quien destacó que la prevención sigue siendo la prioridad del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/inhabilitan-en-torreon-parada-en-revolucion-y-xochimilco-por-trabajos-viales-habilitan-zona-alterna-KE19840802

La funcionaria detalló que, aunque el promedio de accidentes se mantuvo en 18 casos por día, la preocupación actual se centra en las 26 volcaduras acumuladas en lo que va del mes de abril.

“Es vital planear los traslados y evitar el consumo de alcohol si se va a conducir”, subrayó.

Debido a que el periodo de descanso escolar continúa, los operativos de vigilancia se mantendrán vigentes durante la presente semana.

Se exhorta a los conductores a mantener la responsabilidad vial para prolongar los buenos resultados obtenidos hasta ahora

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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