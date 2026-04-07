Detienen a 29 conductores alcoholizados durante operativo por la Semana Santa en Torreón
El promedio de accidentes se mantuvo en 18 casos diarios
TORREÓN, COAH.- Pese a la detención de 29 personas que conducían bajo los efectos del alcohol, el operativo de seguridad vial en Torreón cerró la Semana Mayor sin decesos que lamentar.
Así lo confirmó la directora de Tránsito, Martha Alicia Faz Dávila, quien destacó que la prevención sigue siendo la prioridad del municipio.
La funcionaria detalló que, aunque el promedio de accidentes se mantuvo en 18 casos por día, la preocupación actual se centra en las 26 volcaduras acumuladas en lo que va del mes de abril.
“Es vital planear los traslados y evitar el consumo de alcohol si se va a conducir”, subrayó.
Debido a que el periodo de descanso escolar continúa, los operativos de vigilancia se mantendrán vigentes durante la presente semana.
Se exhorta a los conductores a mantener la responsabilidad vial para prolongar los buenos resultados obtenidos hasta ahora