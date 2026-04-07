Así será el paso inferior en Misión Cerritos, al oriente de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó la tarde de este martes el arranque de la obra del paso inferior vehicular en el sector Misión Cerritos, al oriente de la ciudad, cuyos trabajos comenzarán durante abril. La obra busca sustituir el actual paso pluvial que por años ha sido utilizado de manera informal por automovilistas como retorno para incorporarse al boulevard Fundadores.

“Ya se va a empezar la construcción con las obras complementarias en este mes de abril, gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez para que en el transcurso de un año quede completamente terminado, construido este paso deprimido y le den la posibilidad a miles de familias a tener mejor movilidad, pero sobre todo con mayor seguridad y mayor tranquilidad”, señaló el Edil. Al respecto, el director de Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos, explicó que el proyecto contempla ampliar el espacio existente para convertirlo en un paso inferior con dimensiones adecuadas para la circulación vehicular. “El proyecto es un paso inferior vehicular, es como está ahorita, pero el actual es un flujo de un drenaje pluvial. Entonces se tiene que hacer un cajón mucho más grande”, indicó. Detalló que la obra permitirá la circulación desde Misión Cerritos hacia Fundadores por debajo del bulevar, con incorporaciones tanto al poniente como al oriente, para lo que se construirá un nuevo carril para mejorar el flujo hacia los puentes.

El proyecto también incluye infraestructura hidráulica, con la construcción de tres sistemas pluviales para captar y canalizar el agua hacia el arroyo Blanco y otras zonas del sector, con el fin de reducir riesgos de inundación en las colonias ubicadas al norte del bulevar Fundadores. Señaló que los trabajos se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado, que estará a cargo de una parte importante de la obra, mientras que el Municipio atenderá acciones complementarias como la reubicación de líneas de agua potable, energía eléctrica y cableado. Anteriormente se informó que la obra contempla una inversión superior a los 60 millones de pesos y forma parte de un plan de modernización de la infraestructura vial en la ciudad.

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