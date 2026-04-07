Premia Saltillo a contribuyentes cumplidos con tercer sorteo del predial

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Premia Saltillo a contribuyentes cumplidos con tercer sorteo del predial
    El alcalde Javier Díaz encabezó el tercer sorteo “Por Amor a Saltillo”. CORTESÍA

Entregan 50 premios de 10 mil pesos a quienes cumplieron con el pago los primeros meses del año

El alcalde Javier Díaz González encabezó el tercer sorteo “Por Amor a Saltillo”, mediante el cual 50 contribuyentes cumplidos que realizaron el pago de su predial durante el primer trimestre del año resultaron ganadores de 10 mil pesos cada uno.

El sorteo se llevó a cabo con la presencia de la inspectora de Gobernación, Jasmín Alejandra Tovar Herrera, así como del notario público número 138, Francisco José Juaristi Guerra, quienes dieron fe del proceso.

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Durante su mensaje, el edil reconoció la participación ciudadana y agradeció a los más de 170 mil contribuyentes que cumplieron con el pago de su predial entre enero, febrero y marzo.

“Agradecemos a los más de 170 mil contribuyentes que pagaron su predial entre enero, febrero y marzo, porque gracias a ello tenemos la posibilidad de arrancar obras, programas y acciones a favor de las y los saltillenses de todos los sectores de la ciudad”, expresó.

Díaz González informó que la recaudación por concepto de predial superó los 440 millones de pesos netos, lo que representa un incremento del 10 por ciento en comparación con el año anterior.

Asimismo, destacó que los descuentos aplicados durante el primer trimestre del año generaron un ahorro superior a los 90 millones de pesos para los contribuyentes.

$!Más de 170 mil contribuyentes pagaron su predial entre enero y marzo.
Más de 170 mil contribuyentes pagaron su predial entre enero y marzo.

El alcalde señaló además que el 20 por ciento de los pagos del impuesto predial se realizaron a través de plataformas digitales, como el chatbot de WhatsApp y el portal Saltillo Fácil, lo que refleja el avance en la modernización de los servicios municipales.

En el evento estuvieron presentes el regidor Mario Alberto Mata Quintero, presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos; el síndico José Roberto Martínez Salinas; la tesorera municipal Lissette Álvarez Cuéllar; y la directora de Ingresos, Ailleen Alejandra López Rodríguez.

Ganadores del tercer sorteo “Por Amor a Saltillo”: Maira T., folio 70843; María R., folio 86127; Argelia R., folio 70044; Francisco A., folio 176595; Ana M., folio 73692; Rosalba R., folio 171939; María G., folio 107888; Jorge A., folio 107887; Ma. V., folio 163446; Julio R., folio 92677; Héctor P., folio 6657; Luis C., folio 181654; Juan N., folio 124244; Anastasio F., folio 133687; Esly A., folio 95533; Irene S., folio 153444; Dolores A., folio 180267; Tirso C., folio 87019; Rocío O., folio 185591; Catalina E., folio 119700.

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También resultaron ganadores: Margarita D., folio 85448; Fernando R., folio 151448; Davisa., folio 22411; Alicia L., folio 141091; Adelmo F., folio 165372; Blas Q., folio 45893; Asención R., folio 184219; Aniceta S., folio 59800; Leticia G., folio 155427; María D., folio 134239; Clemente F., folio 154016; Santiago A., folio 19988; Berenice R., folio 184514; Rosalinda S., folio 109990; Rosa S., folio 67327; Leonor U., folio 117348; Lydia R., folio 148001; Marco V., folio 77023; José C., folio 84054; Erika B., folio 58025

Del mismo modo serán premiados: Mirrah Z., folio 46585; José F., folio 44360; María D., folio 137939; Araceli S., folio 113425; José S., folio 93065; Luis H., folio 58137; Ubaldo S., folio 118268; Zita C., folio 129129; Carlos L., folio 183375; Rayzha S., folio 13688

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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