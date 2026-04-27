Transporte, percepción de seguridad y legado, retos para Saltillo en la Copa Mundial 2026

Factores como el transporte terrestre, la percepción de seguridad en México y el legado a futuro, son algunos de los retos que identificaron para Saltillo en el marco de la Copa Mundial 2026. De acuerdo con Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), estos tres elementos serán clave para que la capital de Coahuila aproveche el turismo que llegará a Monterrey.

Rodarte asistió este lunes al Congreso Internacional de Periodismo Turístico celebrado en la ciudad de Monterrey, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). A nombre de la UANL y de la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), la OCV Saltillo recibió un reconocimiento por su promoción del turismo en manos de Rodarte. Rodarte además realizó una presentación ante cerca de 20 periodistas de Latinoamérica donde habló de la preparación de Saltillo y Coahuila en general para la Copa Mundial. Respecto al transporte terrestre, el directivo expuso que aunque la distancia es de solo 90 kilómetros, un reto será el traslado de las personas que busquen acudir a Saltillo. Sobre la seguridad, Rodarte expuso que “de México se ha hablado más amarillista de lo que realmente es. Ya tuvimos algunos juegos aquí en Monterrey y creo que la seguridad pasó a segundo término. Nuevo León y Coahuila están entre los estados con mejor percepción de seguridad para todo visitante y siempre se le ha apostado al tema de seguridad en nuestro país”. Rodarte también habló sobre la capacitación de la cadena de valor como un reto a tratar de cara a la Copa del Mundo, particularmente respecto a los idiomas. “Toda persona de primer contacto en el turismo tenemos que tenerla capacitada, preparada, sobre todo con los idiomas. Recibimos países como Japón, Corea, Sudáfrica y creo que tenemos que tener mínimo dos o tres idiomas listos”, expuso.

PERIODISTAS VISITARÁN SALTILLO Rodarte Leos también anunció que el grupo de periodistas turísticos que se encuentran en Monterrey en el marco del Congreso Internacional, realizarán una visita a Saltillo esta semana. “Vamos a esperar alrededor de unos 15 o 20 periodistas que estarán de visita, al menos un día en nuestra ciudad en esta semana. Queremos que se lleven algo documentado de lo que ofrece el estado de Coahuila o la región sureste como es el Museo del Desierto, como es el tema de la gastronomía, visitar algún viñedo, así hacer un city tour por el por el centro histórico de la ciudad y todo eso ellos lo documenten. “La intención es que cuando ellos regresan a su lugar de origen, digan a su a sus seguidores, a sus visitantes, a su comunidad qué puede qué se puede hacer aquí”, explicó.

Asimismo reiteró que junto al gobierno municipal y al gobierno estatal, se buscará concretar tours por Coahuila a través de un stand que se colocará durante el Fan Fest del Parque Fundidora. “Esto es una oportunidad y hay mucha gente que se puede venir sin algún plan, sin alguna este reservación y creo que es la oportunidad de nosotros para ofrecer todos estos servicios que puede disfrutar el usuario aquí cerca como puede ser los museos, como puede ser los viñedos, la gastronomía, información de hospedaje, para que el usuario pueda sacar rápidamente un presupuesto y ahí mismo cerrar la venta también pensando en tener empresas transportistas que te lleven y te traigan ya sea el mismo día o un par de días”, comentó.

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