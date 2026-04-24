Reporta Sectur récord de turismo en más de 20 años

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), presentó datos que indican que México alcanzó un récord de turismo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ese viernes 24 de abril en Palacio Nacional, Rodríguez Zamora expuso los indicadores bimestrales de turismo al mes de febrero que reflejan una llegada de visitantes internacionales de 8.5% más.

“Ocho millones de visitantes extranjeros llegaron solo llegaron en este mes de febrero y a la llegada de turistas internacionales cumplimos un récord histórico en 20 años, y alcanzamos 3.88 millones de turistas; es decir, los que pernoctan en nuestro país, un 4.2%, pero representa el pico más alto en 20 años”, destacó.