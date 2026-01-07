Transportistas de Coahuila y Nuevo León piden un alto a las extorsiones

La delegación Coahuila de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) se sumó al pronunciamiento del gremio transportista en Nuevo León y expresó su respaldo a operadores que han denunciado presuntos actos de extorsión por parte de autoridades de tránsito y empresas de grúas en diversos municipios de esa entidad.

Durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Monterrey, representantes de Conatram, organización con más de 30 años de trayectoria en la defensa y fortalecimiento del autotransporte en México, manifestaron su solidaridad con los transportistas que aseguran haber sido víctimas de prácticas irregulares que afectan su labor cotidiana.

Los dirigentes señalaron que este tipo de acciones vulneran el derecho al libre tránsito y generan un impacto directo en la operación y viabilidad económica del sector, particularmente para los transportistas de carga que dependen de condiciones claras y equitativas para desempeñar su actividad.

De acuerdo con la organización, las presuntas extorsiones no solo representan un abuso de autoridad, sino que también incrementan los costos operativos, provocan retrasos en la cadena logística y generan un clima de incertidumbre para quienes circulan por las carreteras y zonas urbanas del estado.

Ante este escenario, Conatram hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales de Nuevo León para atender las denuncias del gremio y evitar que estas prácticas continúen normalizándose en perjuicio del sector transportista.

Los representantes subrayaron la importancia de establecer mecanismos efectivos de diálogo entre autoridades y transportistas, así como esquemas de supervisión que permitan garantizar la correcta aplicación de la ley por parte de los cuerpos de tránsito y las empresas de arrastre.

Asimismo, insistieron en la necesidad de reforzar la vigilancia y la rendición de cuentas para erradicar cualquier acto de abuso o corrupción que afecte a los operadores y a las empresas dedicadas al autotransporte de carga.

Conatram reiteró que continuará acompañando a los transportistas que enfrenten este tipo de situaciones y que mantendrá una postura firme en la defensa de sus derechos, privilegiando siempre el diálogo institucional como vía para la solución de los conflictos.

Finalmente, la delegación Coahuila destacó que el fortalecimiento del sector del autotransporte pasa por garantizar condiciones de legalidad, certeza jurídica y respeto al trabajo de miles de operadores que diariamente sostienen la actividad económica de la región.