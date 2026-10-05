Tras amenaza, desalojan a estudiantes del Instituto 18 de Marzo en Gómez Palacio
Una amenaza difundida en redes sociales provocó la evacuación preventiva del Instituto 18 de Marzo y un operativo de seguridad
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una amenaza difundida a través de redes sociales obligó a evacuar de manera preventiva al Instituto 18 de Marzo de Durango, donde estudian alumnos de secundaria y preparatoria, lo que generó movilización de las corporaciones de seguridad y preocupación entre la comunidad escolar.
Tras recibir el reporte, elementos de las policías Municipal y Estatal acudieron al plantel para implementar un operativo y revisar las instalaciones.
Como medida preventiva, estudiantes, docentes y personal administrativo fueron desalojados mientras se realizaban las inspecciones correspondientes al interior del instituto.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni el hallazgo de algún artefacto peligroso como consecuencia de la amenaza.
Las corporaciones mantienen las investigaciones para establecer el origen del mensaje difundido en redes sociales y determinar si existe alguna responsabilidad por su publicación.
La comunidad escolar permanece a la espera de información oficial sobre las condiciones de seguridad del plantel y la posible reanudación de las actividades académicas.