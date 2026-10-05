Tras amenaza, desalojan a estudiantes del Instituto 18 de Marzo en Gómez Palacio

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    Tras amenaza, desalojan a estudiantes del Instituto 18 de Marzo en Gómez Palacio
    El Instituto 18 de Marzo fue evacuado de manera preventiva tras difundirse una amenaza en redes sociales. SANDRA GÓMEZ

Una amenaza difundida en redes sociales provocó la evacuación preventiva del Instituto 18 de Marzo y un operativo de seguridad

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una amenaza difundida a través de redes sociales obligó a evacuar de manera preventiva al Instituto 18 de Marzo de Durango, donde estudian alumnos de secundaria y preparatoria, lo que generó movilización de las corporaciones de seguridad y preocupación entre la comunidad escolar.

Tras recibir el reporte, elementos de las policías Municipal y Estatal acudieron al plantel para implementar un operativo y revisar las instalaciones.

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Como medida preventiva, estudiantes, docentes y personal administrativo fueron desalojados mientras se realizaban las inspecciones correspondientes al interior del instituto.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni el hallazgo de algún artefacto peligroso como consecuencia de la amenaza.

Las corporaciones mantienen las investigaciones para establecer el origen del mensaje difundido en redes sociales y determinar si existe alguna responsabilidad por su publicación.

La comunidad escolar permanece a la espera de información oficial sobre las condiciones de seguridad del plantel y la posible reanudación de las actividades académicas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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