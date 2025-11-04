Tras incendio en Hermosillo, revisan Waldo’s en Coahuila; Bodega Aurrerá encabeza siniestros

Ramiro Durán, titular de esta dependencia, señaló que se recientemente se inició con una revisión documental en la que se verificó la vigencia de la auto declaratoria anual, los peritajes eléctricos y estructurales, así como las pólizas de seguro.

Luego del incendio en una sucursal de Waldo’s que cobró la vida de 23 personas en Hermosillo, Sonora, las autoridades de Coahuila se sumaron a los esfuerzos para revisar la seguridad de las tiendas de esta cadena en el estado, así como de otros comercios, informó la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila.

Estas revisiones se complementarán con inspecciones físicas en los establecimientos. Este lunes se inició la inspección en la sucursal Waldo’s Mierasierra, y durante la semana se continuará con otras tiendas de la cadena.

En Sonora, las autoridades ordenaron el cierre temporal de las 68 sucursales de Waldo’s y pusieron en marcha un operativo de inspección. En Coahuila, aunque no se recibió una instrucción de cierre, la subsecretaría local reiteró que se realizarán revisiones a los establecimientos, de cara al Buen Fin y a la temporada alta de ventas decembrinas.

Según los registros de la Subsecretaría, en Coahuila Waldo’s también ha tenido incidentes, aunque sin víctimas, como el incendio ocurrido en Saltillo en marzo de 2023, alrededor de las 3 de la mañana, cuando la tienda estaba cerrada.

No obstante, el mayor número de siniestros lo concentra Bodega Aurrerá, que ha registrado cuatro incendios desde agosto de 2023 en distintas sucursales: Muzquiz, Saltillo, Frontera y Ramos Arizpe, lo que la coloca como la cadena con más incidentes de este tipo en el estado.

•Incendio Waldos

Periférico Luis Echeverria Álvarez, Colonia 26 de Marzo

Saltillo

Marzo 2023

•Incendio Bodega Aurrera

Muzquiz, Coahuila

Agosto 2023

•Incendio Bodega Aurrera Express

Colonia Bella Vista

Saltillo

Noviembre 2024

•Incendio Bodega Aurrera

Frontera, Coahuila

Febrero 2025

•Incendio Bodega Aurrera

Ramos Arizpe

Abril 2025