Tras polémica, retoma la Narro proceso para renovar su Rectoría

El proceso para elegir al próximo rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) continúa conforme al calendario establecido, luego de que el Consejo Universitario sesionará este jueves 15 de octubre para abordar la definición de los candidatos elegibles a la rectoría, en medio de cuestionamientos estudiantiles sobre la integración de la terna. La sesión se realizó en el auditorio del edificio de Rectoría, donde estudiantes expresaron su inconformidad con el procedimiento ante el consejo. En el exterior también fueron colocados carteles con señalamientos contra la terna, en continuidad con las protestas que comenzaron desde el viernes anterior.

LA VOTACIÓN DEL CONSEJO Al término de la reunión, el rector Alberto Flores Olivas sostuvo que la solicitud de información adicional sobre la metodología utilizada para seleccionar a los aspirantes fue atendida y que la mayoría de los consejeros consideró suficiente la respuesta. “Ya se votó, la mayoría que en este caso fueron 18 votos dijeron que estuvieron satisfechos. 17 no estuvieron satisfechos, pero que se gana con un voto”, declaró.

Flores Olivas explicó que la inconformidad de los consejeros se centró en la falta de información sobre la evaluación de los aspirantes, no en una solicitud para anular la elección. Con el resultado de la votación, afirmó, la terna permanece vigente y la elección continúa. El rector también señaló que las actividades de promoción de los candidatos comenzaron este jueves, conforme a la convocatoria. Advirtió que las acciones que contravengan sus disposiciones podrían ser motivo de impugnación durante el periodo de campaña. LOS CANDIDATOS DEFIENDEN SU CONTINUIDAD Previo al inicio de la sesión, los tres aspirantes incluidos en la terna defendieron la continuidad de sus candidaturas y sostuvieron que el procedimiento debe avanzar conforme a la convocatoria y la normativa universitaria.

Guillermo Galván Gallegos afirmó que la integración de la terna corresponde al Consejo Directivo y que, una vez notificada, debe continuar el procedimiento a cargo de los órganos electorales y no del Consejo Universitario. “Los tres somos candidatos, tenemos un nombramiento que establece que soy candidato a partir de la semana pasada”, expresó. Rosalinda Mendoza Villarreal señaló que los aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos y pidió que la elección siga su curso. José Antonio González Fuentes sostuvo que la decisión del Consejo Directivo es inapelable y cuestionó la realización de la sesión de este jueves, al considerar que no estaba contemplada en la convocatoria para el Colegio Electoral. A su juicio, la solicitud de información y la continuidad de la elección son asuntos distintos.

La terna fue oficializada el pasado 12 de octubre e incluye a Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Como parte de las actividades previstas en la convocatoria, este jueves se realizaron presentaciones de los programas de trabajo de los candidatos ante docentes y estudiantes, después de que algunas exposiciones se habían llevado a cabo de manera informal fuera de los auditorios, ya que se les había impedido a los candidatos usarlos. Los aspirantes tienen programadas actividades de promoción en la Unidad Laguna el viernes y posteriormente en Chiapas, el 19 de octubre, según la información de la jornada.

La votación para elegir al próximo rector se realizará el 27 de octubre en las tres sedes de la universidad. Un día después, el Consejo Universitario volverá a sesionar para ratificar el dictamen de la comisión correspondiente. El cambio de poderes está programado para el 11 de noviembre.

Temas

Elecciones Rectores

Localizaciones

Saltillo

Organizaciones

UAAAN

