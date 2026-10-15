Tras polémica, retoma la Narro proceso para renovar su Rectoría

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    Tras polémica, retoma la Narro proceso para renovar su Rectoría
    Estudiantes colocaron carteles con consignas como “Menos dedazo, más democracia” y “La Narro no tiene dueño” en el exterior de Rectoría. KATYA GONZÁLEZ
Katya González
por Katya González

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Luego de los cuestionamientos a la integración de la terna, el rector Alberto Flores Olivas confirmó que el proceso electoral continúa sin cambios. La votación se realizará el 27 de octubre y el relevo en la Rectoría está previsto para el 11 de noviembre

El proceso para elegir al próximo rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) continúa conforme al calendario establecido, luego de que el Consejo Universitario sesionará este jueves 15 de octubre para abordar la definición de los candidatos elegibles a la rectoría, en medio de cuestionamientos estudiantiles sobre la integración de la terna.

La sesión se realizó en el auditorio del edificio de Rectoría, donde estudiantes expresaron su inconformidad con el procedimiento ante el consejo. En el exterior también fueron colocados carteles con señalamientos contra la terna, en continuidad con las protestas que comenzaron desde el viernes anterior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/consejo-directivo-de-la-narro-ratifica-terna-y-reanuda-eleccion-de-rector-CE24134996

LA VOTACIÓN DEL CONSEJO

Al término de la reunión, el rector Alberto Flores Olivas sostuvo que la solicitud de información adicional sobre la metodología utilizada para seleccionar a los aspirantes fue atendida y que la mayoría de los consejeros consideró suficiente la respuesta.

“Ya se votó, la mayoría que en este caso fueron 18 votos dijeron que estuvieron satisfechos. 17 no estuvieron satisfechos, pero que se gana con un voto”, declaró.

$!El Consejo Universitario notificó a los aspirantes sobre la integración de la terna, oficializada el pasado 12 de octubre.
El Consejo Universitario notificó a los aspirantes sobre la integración de la terna, oficializada el pasado 12 de octubre. KATYA GONZÁLEZ

Flores Olivas explicó que la inconformidad de los consejeros se centró en la falta de información sobre la evaluación de los aspirantes, no en una solicitud para anular la elección. Con el resultado de la votación, afirmó, la terna permanece vigente y la elección continúa.

El rector también señaló que las actividades de promoción de los candidatos comenzaron este jueves, conforme a la convocatoria. Advirtió que las acciones que contravengan sus disposiciones podrían ser motivo de impugnación durante el periodo de campaña.

LOS CANDIDATOS DEFIENDEN SU CONTINUIDAD

Previo al inicio de la sesión, los tres aspirantes incluidos en la terna defendieron la continuidad de sus candidaturas y sostuvieron que el procedimiento debe avanzar conforme a la convocatoria y la normativa universitaria.

$!Los candidatos a la rectoría de la UAAAN: Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos.
Los candidatos a la rectoría de la UAAAN: Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos. KATYA GONZÁLEZ

Guillermo Galván Gallegos afirmó que la integración de la terna corresponde al Consejo Directivo y que, una vez notificada, debe continuar el procedimiento a cargo de los órganos electorales y no del Consejo Universitario. “Los tres somos candidatos, tenemos un nombramiento que establece que soy candidato a partir de la semana pasada”, expresó.

Rosalinda Mendoza Villarreal señaló que los aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos y pidió que la elección siga su curso. José Antonio González Fuentes sostuvo que la decisión del Consejo Directivo es inapelable y cuestionó la realización de la sesión de este jueves, al considerar que no estaba contemplada en la convocatoria para el Colegio Electoral. A su juicio, la solicitud de información y la continuidad de la elección son asuntos distintos.

$!En los cristales del edificio se colocó un mensaje que señalaba que la voz del estudiante no se veta.
En los cristales del edificio se colocó un mensaje que señalaba que la voz del estudiante no se veta. KATYA GONZÁLEZ

La terna fue oficializada el pasado 12 de octubre e incluye a Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Como parte de las actividades previstas en la convocatoria, este jueves se realizaron presentaciones de los programas de trabajo de los candidatos ante docentes y estudiantes, después de que algunas exposiciones se habían llevado a cabo de manera informal fuera de los auditorios, ya que se les había impedido a los candidatos usarlos.

Los aspirantes tienen programadas actividades de promoción en la Unidad Laguna el viernes y posteriormente en Chiapas, el 19 de octubre, según la información de la jornada.

$!El rector Alberto Flores Olivas informó que la terna permanece vigente y que la elección continúa conforme a la convocatoria.
El rector Alberto Flores Olivas informó que la terna permanece vigente y que la elección continúa conforme a la convocatoria. KATYA GONZÁLEZ

La votación para elegir al próximo rector se realizará el 27 de octubre en las tres sedes de la universidad. Un día después, el Consejo Universitario volverá a sesionar para ratificar el dictamen de la comisión correspondiente. El cambio de poderes está programado para el 11 de noviembre.

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Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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