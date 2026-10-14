Consejo Directivo de la Narro ratifica terna y reanuda elección de rector

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    Consejo Directivo de la Narro ratifica terna y reanuda elección de rector
    El Consejo Directivo de la UAAAN defendió la legalidad de la terna y pidió al Colegio Electoral avanzar con el proceso de elección. ARCHIVO
Katya González
por Katya González

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El Consejo Directivo ratificó a los tres aspirantes y pidió continuar con la elección, pese a la suspensión temporal anunciada por el rector

El Consejo Directivo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) ratificó la terna de candidatos a la rectoría y solicitó al Colegio Electoral continuar con las siguientes etapas del proceso, luego de que el rector Alberto Flores Olivas anunciara la suspensión temporal de la elección para solicitar información sobre los criterios utilizados en la selección de los aspirantes.

En un comunicado emitido el martes 13 de octubre, el Consejo Directivo respondió al oficio enviado por Flores Olivas y sostuvo que la información requerida sobre la metodología de evaluación no constituye una causa normativa para detener el proceso electoral.

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El órgano colegiado defendió que su intervención se realizó conforme a las bases de la convocatoria y señaló que el 8 de octubre remitió al Colegio Electoral la propuesta de los tres aspirantes considerados más idóneos. Un día después, indicó, atendió las solicitudes de aclaración presentadas por aspirantes inconformes con su exclusión de la terna.

Sobre los criterios de selección, el Consejo Directivo explicó que la evaluación consideró de manera integral la idoneidad de los participantes, a partir de aspectos como la honorabilidad, el fortalecimiento académico, la capacidad de gestión y la proyección institucional.

También precisó que algunos instrumentos específicos de evaluación forman parte de su metodología interna de deliberación, aunque reconoció que ello no elimina las obligaciones de transparencia previstas en la legislación aplicable.

Respecto a la suspensión anunciada por el rector, el Consejo Directivo argumentó que la Ley Orgánica de la universidad y el Estatuto Universitario no le otorgan facultades para detener unilateralmente un proceso electoral cuya conducción corresponde a los órganos competentes.

Asimismo, citó el artículo 35 del Reglamento del Consejo Directivo para sostener que la propuesta de candidatos elegibles adquiere carácter definitivo una vez notificada formalmente al presidente del Colegio Electoral, por lo que consideró que las etapas ya concluidas no deben reabrirse.

Con estos argumentos, el Consejo Directivo ratificó la terna compuesta por Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos, y pidió al Colegio Electoral continuar con el procedimiento para elegir al rector y al director regional de la Unidad Laguna.

Según la convocatoria emitida, será el próximo 15 de octubre cuando den inicio las presentaciones contempladas en las campañas en la Unidad Saltillo.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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