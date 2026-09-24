Tras robos en Saltillo, Fiscalía va por más integrantes de banda que operaría en seis estados

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    Tras robos en Saltillo, Fiscalía va por más integrantes de banda que operaría en seis estados
    El fiscal Federico Fernández informó que las investigaciones continuarán para identificar y localizar a más integrantes de la banda relacionada con robos a viviendas en el norte de Saltillo. SERGIO SOTO

Federico Fernández informó que la investigación continúa después de las detenciones realizadas en Ciudad de México; el grupo estaría relacionado con robos a viviendas y tendría presencia en otras entidades.

La investigación contra una banda vinculada con robos a casa habitación en el norte de Saltillo continuará para ubicar a más de sus integrantes, luego de un operativo realizado en Ciudad de México, informó Federico Fernández Montañez, titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

El caso comenzó tras una serie de reportes por robos ocurridos en un fraccionamiento del norte de la ciudad. De acuerdo con el fiscal, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y de la Fiscalía recabaron información y entrevistaron a vecinos para iniciar el seguimiento de los responsables. Los datos obtenidos permitieron establecer que se trataba de un grupo con integrantes extranjeros, por lo que autoridades de Coahuila coordinaron trabajos de investigación con corporaciones de Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/roban-en-fraccionamientos-del-norte-de-saltillo-clonando-tags-detienen-a-colombiano-HP23688348

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó previamente sobre la detención de cuatro hombres, dos de ellos extranjeros, considerados probables responsables de un robo a casa habitación ocurrido el 13 de septiembre en Saltillo. El operativo se realizó en la alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades capitalinas señalaron que el seguimiento de una camioneta gris con placas sobrepuestas, identificada mediante cámaras de videovigilancia y la colaboración con el Centro de Control y Comando de Saltillo, permitió ubicar a los sospechosos en Ciudad de México.

Fernández Montañez aseguró que la investigación no termina con estas detenciones y adelantó que existen elementos para continuar identificando a otros posibles participantes. “De ahí van a salir las demás órdenes, porque tenemos imágenes de todos”, declaró el fiscal, aunque evitó precisar cuántas personas más son investigadas para no afectar las indagatorias. El grupo tendría operaciones en seis estados adicionales y su punto de origen se encontraría en Ciudad de México.

El fiscal detalló que en Saltillo se investiga su probable participación en al menos tres robos a viviendas y aclaró que los hechos fueron cometidos sin violencia, aprovechando que los inmuebles se encontraban solos durante un fin de semana. “Aprovecharon que en los domicilios no estaban las personas. Aprovecharon un área de oportunidad para entrar al fraccionamiento, tocando las casas, y robaron bienes materiales”, explicó.

Sobre la posibilidad de que los responsables hayan clonado tarjetas o dispositivos para ingresar al fraccionamiento, Fernández Montañez señaló que existe una línea de investigación relacionada con esa hipótesis, aunque aclaró que todavía no puede confirmarse. También descartó, hasta el momento, la participación de trabajadoras domésticas en los robos, una versión que había circulado entre algunos vecinos.

El fiscal destacó que aproximadamente una semana transcurrió entre los hechos investigados y la localización de los presuntos responsables en Ciudad de México. Además, señaló que durante 2026 las autoridades han desarticulado al menos tres grupos que habrían llegado a Saltillo con la finalidad de cometer delitos.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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