Trasladan a ocho peligrosos reos vinculados con extorsión, de Morelos al penal federal de Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El operativo incluyó apoyo aéreo y terrestre; autoridades buscan cortar operaciones delictivas coordinadas desde centros penitenciarios
XOCHITEPEC, MOR.- Ocho personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con actividades de extorsión fueron trasladadas de centros penitenciarios de Morelos al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.
El traslado se realizó la mañana del psdsfo lunes como parte de un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, con el apoyo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, así como elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.
De acuerdo con las autoridades, entre los internos trasladados se encuentran Pascual “N”, alias “El Pato”; Rafael “N”, “El Niño de Oro”; así como personas identificadas con los alias de “El Edson”, “El Glue”, “El Mimoso” y “La Cebra”.
La SSPC señaló que los internos eran señalados por presuntamente coordinar actividades de extorsión desde los centros penitenciarios donde se encontraban recluidos.
BUSCAN CORTAR OPERACIONES DESDE LAS CÁRCELES
La dependencia informó que el traslado de los internos, considerados de alto perfil criminológico, forma parte de las acciones para desarticular redes delictivas que operaban desde el interior del sistema penitenciario.
Siete de los objetivos se encontraban recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, mientras que uno permanecía en la cárcel varonil de Jojutla.
La Fiscalía General del Estado reportó que, de enero a julio de 2026, las autoridades han atendido y resuelto más de 150 casos de extorsión focalizados principalmente en la región oriente de Morelos. Como resultado de estas acciones se reportan 58 personas detenidas y 55 cateos realizados.
El Gobierno de Morelos indicó que el traslado se incorporó a la estrategia “Morelos por la Seguridad”, con el objetivo de combatir las extorsiones telefónicas presuntamente coordinadas desde las celdas y reforzar el control operativo de los centros penitenciarios estatales.