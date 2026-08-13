Trasladan a ocho peligrosos reos vinculados con extorsión, de Morelos al penal federal de Ramos Arizpe

XOCHITEPEC, MOR.- Ocho personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con actividades de extorsión fueron trasladadas de centros penitenciarios de Morelos al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

El traslado se realizó la mañana del psdsfo lunes como parte de un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, con el apoyo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, así como elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

De acuerdo con las autoridades, entre los internos trasladados se encuentran Pascual “N”, alias “El Pato”; Rafael “N”, “El Niño de Oro”; así como personas identificadas con los alias de “El Edson”, “El Glue”, “El Mimoso” y “La Cebra”.

La SSPC señaló que los internos eran señalados por presuntamente coordinar actividades de extorsión desde los centros penitenciarios donde se encontraban recluidos.