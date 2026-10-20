Tratado de Aguas debe ajustarse, no anularse: Rosario Sánchez

“Dejemos el tratado como está y su sistema de minutas... El tratado es hermoso, a lo mejor necesita una maquilladita y para eso tenemos las minutas, que es el maquillaje del tratado, ¿no? Y tenemos maquillaje infinito, ese sí es infinito”, indicó Sánchez.

De acuerdo con expertos como la directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, Rosario Sánchez, reabrir este pacto histórico equivaldría a abrir una caja de Pandora, donde la discusión técnica del agua podría desviarse.

Ante las crecientes presiones por la escasez hídrica en la frontera entre México y Estados Unidos, especialistas e investigadores reunidos en el foro binacional Construyendo Puentes sobre las Aguas Compartidas indicaron que no es necesario renegociar el Tratado de Aguas de 1944 desde cero, ya que pueden realizarse ajustes.

Es importante mencionar que el acuerdo binacional firmado en 1944 para repartir el agua entre México y Estados Unidos se pactó bajo el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, una coyuntura donde los intereses estratégicos y la alianza militar facilitaron entendimientos bilaterales sobre las cuencas compartidas del río Bravo y el río Colorado.

Sin embargo, los especialistas enfatizan que las condiciones políticas actuales son radicalmente distintas. Hoy existe un contexto diferente, con flujos migratorios y tensiones de seguridad en la frontera.

Aunado a ello, México enfrenta presiones de Estados Unidos para el pago de 300 millones de metros cúbicos estipulados en el tratado, que debieron entregarse de 2020 a 2025 y que no se realizó debido a la sequía que enfrenta el territorio.

Ante esta situación, el foro, integrado por especialistas y académicos de los dos países, se ha reunido para analizar la situación hídrica. Sostienen que, en lugar de derogar o modificar el texto del tratado, se debe mantener el marco legal vigente y operar a través del Sistema de Minutas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Este mecanismo permite interpretar y ajustar el acuerdo de manera específica, funcionando como un instrumento de adaptación operativa para responder a situaciones de sequía, flujos ecológicos o asignaciones extraordinarias sin alterar la norma diplomática de fondo.

Asimismo, Sánchez indicó que un cambio fundamental en la visión del recurso es pasar de la idea tradicional de distribuir el agua hacia un modelo explícito de redistribución de la escasez, reconociendo que los volúmenes históricos proyectados en el siglo XX ya no corresponden a la realidad climática de las cuencas.

Proteger las “fábricas de agua” y atender la calidad del recurso

Durante el simposio organizado en Monterrey por el Foro Permanente de Aguas Binacionales y el Rosenberg International Forum on Water Policy, se subrayó que la agenda bilateral debe incorporar ejes que históricamente han sido ignorados, como la conservación de las sierras. Se instó a destinar inversiones prioritarias a la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, catalogadas como las verdaderas fábricas de agua que recargan los acuíferos y alimentan las presas del tratado.

Se enfatizó que el manejo hídrico no es solo un asunto de volumen o cantidad, sino de calidad sanitaria y química. Como antecedente, se recordaron los episodios en los que caudales entregados a Texas desde la cuenca del río San Juan fueron rechazados por registrar niveles no aceptables de salinidad.

Se concluyó que los conflictos binacionales son, en gran medida, el reflejo de rezagos domésticos en infraestructura, falta de reglamentación interna e ineficiencias en los tres niveles de gobierno, los cuales deben resolverse localmente para dar solidez a los compromisos internacionales.