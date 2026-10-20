Tratado de Aguas debe ajustarse, no anularse: Rosario Sánchez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Tratado de Aguas debe ajustarse, no anularse: Rosario Sánchez
    La conservación de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental fue señalada como prioritaria para proteger las fuentes de recarga de acuíferos y abastecimiento de las presas. LUCÍA PÉREZ

Indican que plantear de cero un tratado de aguas es como abrir la caja de Pandora

Ante las crecientes presiones por la escasez hídrica en la frontera entre México y Estados Unidos, especialistas e investigadores reunidos en el foro binacional Construyendo Puentes sobre las Aguas Compartidas indicaron que no es necesario renegociar el Tratado de Aguas de 1944 desde cero, ya que pueden realizarse ajustes.

De acuerdo con expertos como la directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, Rosario Sánchez, reabrir este pacto histórico equivaldría a abrir una caja de Pandora, donde la discusión técnica del agua podría desviarse.

“Dejemos el tratado como está y su sistema de minutas... El tratado es hermoso, a lo mejor necesita una maquilladita y para eso tenemos las minutas, que es el maquillaje del tratado, ¿no? Y tenemos maquillaje infinito, ese sí es infinito”, indicó Sánchez.

Es importante mencionar que el acuerdo binacional firmado en 1944 para repartir el agua entre México y Estados Unidos se pactó bajo el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, una coyuntura donde los intereses estratégicos y la alianza militar facilitaron entendimientos bilaterales sobre las cuencas compartidas del río Bravo y el río Colorado.

Sin embargo, los especialistas enfatizan que las condiciones políticas actuales son radicalmente distintas. Hoy existe un contexto diferente, con flujos migratorios y tensiones de seguridad en la frontera.

Aunado a ello, México enfrenta presiones de Estados Unidos para el pago de 300 millones de metros cúbicos estipulados en el tratado, que debieron entregarse de 2020 a 2025 y que no se realizó debido a la sequía que enfrenta el territorio.

Ante esta situación, el foro, integrado por especialistas y académicos de los dos países, se ha reunido para analizar la situación hídrica. Sostienen que, en lugar de derogar o modificar el texto del tratado, se debe mantener el marco legal vigente y operar a través del Sistema de Minutas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Este mecanismo permite interpretar y ajustar el acuerdo de manera específica, funcionando como un instrumento de adaptación operativa para responder a situaciones de sequía, flujos ecológicos o asignaciones extraordinarias sin alterar la norma diplomática de fondo.

Asimismo, Sánchez indicó que un cambio fundamental en la visión del recurso es pasar de la idea tradicional de distribuir el agua hacia un modelo explícito de redistribución de la escasez, reconociendo que los volúmenes históricos proyectados en el siglo XX ya no corresponden a la realidad climática de las cuencas.

Proteger las “fábricas de agua” y atender la calidad del recurso

Durante el simposio organizado en Monterrey por el Foro Permanente de Aguas Binacionales y el Rosenberg International Forum on Water Policy, se subrayó que la agenda bilateral debe incorporar ejes que históricamente han sido ignorados, como la conservación de las sierras. Se instó a destinar inversiones prioritarias a la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, catalogadas como las verdaderas fábricas de agua que recargan los acuíferos y alimentan las presas del tratado.

Se enfatizó que el manejo hídrico no es solo un asunto de volumen o cantidad, sino de calidad sanitaria y química. Como antecedente, se recordaron los episodios en los que caudales entregados a Texas desde la cuenca del río San Juan fueron rechazados por registrar niveles no aceptables de salinidad.

Se concluyó que los conflictos binacionales son, en gran medida, el reflejo de rezagos domésticos en infraestructura, falta de reglamentación interna e ineficiencias en los tres niveles de gobierno, los cuales deben resolverse localmente para dar solidez a los compromisos internacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
crisis de agua

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Rosario Sánchez

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Me canso ganso de la salud

Me canso ganso de la salud
El perro negro de Obregón: historias de terror y leyendas de Saltillo

El perro negro de Obregón: : historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Ciberreclutamiento: el problema es la impunidad
La Fiscalía debe esclarecer quién la atacó y si hubo omisiones que permitieron que la violencia llegara a un desenlace fatal.

Muere bebé de un año tras sufrir presunta violencia en Saltillo; exigen esclarecer los hechos
Compañeros y conocidos recordaron a Juan Raúl García Mireles por su calidad humana y su trayectoria en Altos Hornos de México.

Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles
El talento juvenil de Coahuila aportó campeonatos en el Nacional G3 de Taekwondo, una competencia que permite sumar puntos para el ranking de la federación.

Coahuila conquista 40 medallas en el Nacional G3 de Taekwondo 2026
El episodio refleja la confrontación habitual de Trump con parte de la prensa y su tendencia a cuestionar las preguntas que considera desfavorables.

Trump predice que París se convertirá muy pronto en una ‘ciudad musulmana’ mientras los disturbios y saqueos azotan Francia
Carney, que creció principalmente en Alberta, reconoció que los habitantes de Alberta a menudo se han sentido menospreciados por Ottawa.

Alberta vota por seguir formando parte de Canadá y rechaza la independencia