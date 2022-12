Tratar animales como objeto,una costumbre muy navideña

Una mascota no es un regalo cualquiera, es un ser vivo que requiere atención y cuidados, advierte especialista.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Quien quiera regalar una mascota durante las fiestas decembrinas o de fin de año debe pensarlo bien, ya que un perro o gato no son para regalar. Debe pensar que durante la vida de la mascota, en promedio hay que gastar en sus cuidados y atenciones médicas alrededor de 50 mil pesos, consideró Heriberto Leal, propietario de Estética Canina Amigos.

“Un cachorro no es un regalo, mucho menos para un menor, para que juegue con él; un perro requiere para su cuidado de una persona adulta y responsable, que tenga ingresos suficientes para pagar su estética, para pagar su veterinario, pagar sus vacunas y pagar el costo que conlleva su alimentación y limpieza diaria”, explicó.

El experto calculó que en la vida sana de un perro, por ejemplo, y de acuerdo con su experiencia, el propietario gastará en promedio 50 mil pesos en los 18 años que pueden durar.

HAY QUE ESTAR PREPARADOS

“Quien tenga una mascota debe contar con una alcancía, específicamente para ella, para sufragar todos los gastos que se requieren y lo más importante, evitar los gastos hormigas, como, por ejemplo, tantos adornos”, subrayó.

Recalcó que los gastos necesarios en una mascota son: sus croquetas, sus vacunas, su aseo personal, generar un ambiente sano y cómo en donde viva y que además se visite periódicamente al veterinario.

EL AMARGO ADIÓS

Sobre el momento en que el animal muera, Heriberto Leal habló dejando de lado las emociones.

“Es algo sensible este tema, pero yo recomiendo quedarte con tu perro hasta que el perro ya no pueda vivir. Ya que le duela todo y no pueda valerse por sí mismo, entonces hay que sacrificarlo, pero es algo extremo. Mientras quédate con él y ahorra, ten tu alcancía para él”, dijo el especialista en el cuidado de las mascotas.