Un pueblo de Misuri que apoya firmemente a Trump se opone a la deportación de una migrante

MISURI- La primera señal de problemas llegó a principios de este mes, cuando Carol no se presentó a su turno en John’s Waffle and Pancake House.

Adam Squires, otrora candidato a la alcaldía de Kennett, lo veía de otro modo. No le deseaba el mal a Hui, dijo, pero votó a Trump, al igual que el 80 por ciento de los votantes del condado de Dunklin, y se alegró de que la campaña de deportación llegara a su hogar.

Todo eso se acabó el 30 de abril, cuando los funcionarios federales de migración citaron a Carol, de 45 años y cuyo nombre legal es Ming Li Hui, en su oficina de San Luis, a tres horas en coche desde Kennett. Su pareja, un migrante guatemalteco, había expresado sus sospechas sobre la repentina llamada. Pero “yo no quería huir”, dijo Hui en una entrevista telefónica desde la cárcel. “Solo quería hacer lo correcto”.

Según el gobierno, Hui no tiene un pasado intachable. En las actas judiciales, el gobierno dijo que llegó a Estados Unidos procedente de Hong Kong en febrero de 2004, y que pagó 2,000 dólares a un ciudadano estadounidense para que contrajera con ella un matrimonio ficticio en algún momento de 2005. Esperaba que el matrimonio le permitiera obtener el estatus de residente permanente y así poder viajar a Hong Kong para ver a su abuela moribunda y regresar después a Estados Unidos, según los documentos judiciales.

Ahora, mientras Hui salta de una cárcel de condado a otra, su nombre ha aparecido en las listas de oración de las iglesias locales de Kennett. Su ausencia se hizo sentir, dijeron los residentes, cuando no estaba en las gradas de béisbol para ver lanzar a su hijo menor, ni en la graduación de octavo grado para ver a su hijo mayor recibir un premio de ciencias agrícolas.

En Kennett, algunos residentes dijeron que habían implorado a los legisladores republicanos estatales y nacionales que representaban a la zona que intervinieran para detener la deportación de Hui, pero que habían obtenido respuestas en su mayoría superficiales. Los propios dirigentes de Kennett no se han pronunciado oficialmente.

El sentimiento refleja un agitado malestar a nivel nacional por la gestión de Trump de la migración, su tema político más poderoso. Aunque en una encuesta reciente del New York Times y el Siena College la mayoría de los estadounidenses dijeron que seguían apoyando la deportación de los migrantes indocumentados, la mayoría de los encuestados desaprobaba la forma en que Trump estaba llevando a cabo sus políticas de migración.

Sin embargo, estaba trabajando, algo que generalmente no se permite a quien entra como turista, y su visado de turista había caducado. Su estatus en el país se ha convertido en motivo de disputa.

Hui nunca fue acusada penalmente por el matrimonio falso, que terminó en divorcio en 2009. Los documentos judiciales indican que no tiene antecedentes penales.

La iglesia de Hui organizó una vigilia de oración por ella y entregó comida a su familia. Sus jefes del restaurante de waffles organizaron un “Día de Carol” para recaudar fondos, y reunieron casi 20.000 dólares. Las peticiones para traer a Hui a casa, firmadas por cientos de residentes locales, están ahora en todas las mesas, junto a los paquetes de mermelada y kétchup.

“Esta mujer tiene el corazón más grande de todo el mundo”, dijo Liridona Ramadani, cuya familia administra el John’s Waffle and Pancake House. “Demócratas, republicanos, todo el mundo apoyó a Carol” en el “Día de Carol”, dijo.

BUENO, NO TODO EL MUNDO

Cuando el periódico local The Delta Dunklin Democrat publicó un artículo sobre la detención de Carol, recibió un aluvión de 400 comentarios de los lectores. La mayoría de ellos expresaban simpatía, pero no todos.

“Si estás aquí ilegalmente, espera que te expulsen”, dijo uno. “Esta es la consecuencia de estar en una nación con leyes”, dijo otro. Un comentarista escribió simplemente “Adiós”.

El debate en internet llegó a ser tan desagradable que los propietarios del restaurante de waffles imploraron a la gente que se guardara sus comentarios políticos.

Desde la cárcel, Hui se mostró sorprendida de que su detención hubiera movido a la acción a tanta gente en Kennett.

Solo unos pocos habitantes de la ciudad hablan cantonés, dijo, así que cuando se instaló allí empezó a usar el nombre inglés que había elegido de niña en Hong Kong, cuando aún estaba bajo dominio británico.

Formó una familia con su pareja, quien también trabaja en restaurantes de la ciudad. (Él se negó a hacer comentarios para este artículo y su estatus de migración no está claro). Hui compró una casa en Kennett, y su jardín delantero está decorado con carteles de “Estudiante del mes”.

Carol presentó una solicitud de asilo en 2009, alegando que su madre en Hong Kong la había golpeado y amenazado porque Hui era una niña, y que tenía miedo de volver, según los registros judiciales.

Su solicitud fue denegada en 2012, y un juez de migración ordenó su deportación. Sin embargo, a pesar de los múltiples reveses legales, consiguió permanecer en Estados Unidos obteniendo permisos gubernamentales temporales conocidos como órdenes de supervisión, según su abogado, Bolourtchi.

La orden de supervisión más reciente de Hui era válida hasta agosto de 2025, según consta en los registros. Sin embargo, el día en que fue detenida, se le informó de que se ponía fin a la orden, dijo Bolourtchi.

Los funcionarios del ICE no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el caso de Hui.

Hui dijo que se había visto sorprendida por su detención, una de las muchas que el gobierno de Trump ha llevado a cabo en los controles obligatorios de migración.

Dijo que se pasa el día arrastrando los pies entre su litera y las comidas, y esperando oportunidades para videollamar a sus hijos. Le preocupa cómo volverá a verlos si la deportan a Hong Kong. Su abogado presentó recientemente una moción legal para reabrir el caso de migración de Hui.

Hui dijo que estar separada de su familia era la parte más difícil. A su hijo de 14 años le molestó que se perdiera su graduación escolar. Su hija le dijo que una de sus amigas del colegio se ofreció a adoptar a Hui, para que pudiera quedarse en el país.

Durante una llamada, sus hijos intentaron animar a Hui contándole del “Día de Carol”. Ella dijo que se quedó atónita al enterarse de la avalancha de apoyo.

“No sabía que me querían”, dijo.

