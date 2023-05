Tren del Vino proyectaría la Región Sureste de Coahuila: productores vitivinícolas

Para los productores vitivinícolas de Parras, el proyecto del Tren del Vino es algo que proyectaría a este municipio y la región a nivel nacional e internacional, de acuerdo con Salomón Abedrop, nuevo presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, sin embargo, el ex presidente de la Asociación de Hoteles, Armando de la Garza, tiene dudas respecto a la viabilidad porque otros trenes turísticos se han intentado en el estado, sin éxito.

VANGUARDIA dio a conocer que el Tren del Vino es un proyecto que tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para atraer turismo nacional y extranjero con puntos de salida en Torreón y García, apenas a unos kilómetros de Monterrey, en Nuevo León.

“Creo que sería una gran idea porque eso vendría a abonar aún más la Ruta Vinos y Dinos que ha sido muy exitosa. Mucha gente empezó a vernos en los viñedos gracias a eso. Con el tren estaríamos recibiendo gente todos los días”, dijo Abedrop López.

Habría en los viñedos visitas programadas durante todo el tiempo, porque el Tren del Vino sería para tener una nueva experiencia en esta ruta que ha dado fama internacional a Coahuila.

“A mí me parece una gran idea”, dijo Abedrop López, “claro que habría que valorar costos. En eso no me he metido, pero nosotros como vitivinicultores estaríamos encantados de la vida de tener algo así”.

Además de loable, el Tren del Vino es factible, de acuerdo con el Presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola.

BUENA IDEA, PERO INVIABLE

Una opinión no favorable tiene el ex presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, Armando de la Garza, principalmente porque otros proyectos similares, como el Tren del Desierto, de Monclova a Cuatro Ciénegas, nunca pudo concretarse, y tenía la misma finalidad, promover el turismo en esa región.

“Son ideas abstractas. Coahuila debe enfocarse a ideas que tengan viabilidad y certeza, pero que en verdad tomen en consideración resultados a corto, mediano y largo plazo. El tema de los trenes turísticos es complicado, y hasta el día de hoy medio ha funcionado, y porque depende de la carga, y no del turismo es el que sale de Chihuahua a Ciudad Obregón. El boleto más barato cuesta mil 800 pesos”, explicó De la Garza.

Además, explicó, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, dijo en Múzquiz, cuando le presentaron un proyecto sobre un tren similar, que el Gobierno Federal no tiene planes de hacer trenes con ruta diferente a lo que hoy es el Tren Maya.

“La idea no es mala, pero la viabilidad es pésima. El último estudio que se hizo, y en el cual se gastaron casi 2 millones de pesos con Guadalupe Oyervides como Secretaria de Turismo Estatal, sobre la reactivación del Tren del Desierto, el estudio reveló que era inviable porque necesita tener al menos dos salidas diarias y la recuperación era a 30 años y que habría pérdidas económicas”, explicó.

En el papel el proyecto suena bien, pero la viabilidad está cuestionable, por eso se debe enfocar los esfuerzos en cosas que puedan llevarse a cabo, porque no se sabe quién lo pagaría y los costos de equipar vagones de ferrocarril, por ejemplo.