Trinity demanda a AHMSA para recuperar 100 vagones ferroviarios en pleno concurso mercantil

La solicitud fue presentada el 13 de octubre de 2026 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente 19/2023, correspondiente al concurso mercantil de AHMSA. Trinity busca que los equipos sean excluidos de la masa concursal, es decir, del conjunto de bienes sujetos al procedimiento de insolvencia de la compañía acerera.

La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) suma un nuevo frente judicial. La empresa estadounidense Trinity Industries Leasing Company inició un procedimiento para recuperar 100 vagones ferroviarios que asegura son de su propiedad y que actualmente se encuentran bajo posesión de la siderúrgica. Además, reclama el pago de los daños y perjuicios que presuntamente le hayan ocasionado.

En su escrito, la firma argumentó que los vagones no forman parte del patrimonio de AHMSA, pues fueron entregados en arrendamiento a Magnusson Coke and Mineral, S. de R.L. de C.V., mediante un contrato celebrado el 3 de junio de 2022. Para acreditar su reclamación, presentó documentación contractual y registros con los números de identificación de los 100 carros ferroviarios.

Entre los elementos aportados se encuentra una comunicación fechada el 1 de junio de 2026, en la que AHMSA habría proporcionado una relación de vagones góndola localizados en sus instalaciones. Trinity también presentó una fe de hechos elaborada por un notario público de Monclova, en la que se documentó la presencia de 38 vagones identificados con las siglas TILX sobre vías ferroviarias de la empresa.

La documentación incluye, además, información del sistema Railinc, consultada mediante la plataforma Qlik, y un inventario físico de equipos pertenecientes a Magnusson. Otro registro notarial, fechado el 30 de septiembre de 2026, señala que 85 vagones tenían como última ubicación conocida el punto ferroviario CIUFRONTE, en Ciudad Frontera, Coahuila. El propio documento advierte que algunos podrían corresponder a los 38 equipos identificados previamente.

Como parte de su estrategia legal, Trinity solicitó que se realice una inspección judicial en los patios y vías ferroviarias donde pudieran encontrarse los vagones, incluidas las instalaciones de AHMSA en Monclova. La diligencia permitiría verificar la existencia de los equipos, sus números individuales, marcas de identificación, ubicación y condiciones exteriores.

La empresa pidió que, una vez desahogado el procedimiento, la jueza ordene la separación de los 100 vagones de la masa concursal y su restitución, además de determinar el pago de los daños y perjuicios que resulten procedentes. Sin embargo, la cantidad que reclama por este concepto no quedó precisada en las prestaciones descritas en el escrito.

El incidente deberá resolverse con base en las pruebas presentadas y las determinaciones de la autoridad judicial. Hasta ahora, la promoción acredita que Trinity reclama la propiedad y devolución de los equipos, pero no significa que la separación haya sido autorizada ni que exista una orden definitiva para entregarlos.