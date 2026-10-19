Coahuila: Calculan una millonada para reactivar a AHMSA, tras casi 4 años de estar detenida

Y es que la inactividad prolongada cobra factura, por lo que sus instalaciones en Monclova, Coahuila, hoy registran un deterioro severo y progresivo por el abandono, falta de mantenimiento y hasta vandalismo.

Rodrigo Aliphat Rodríguez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), consideró muy difícil que cualquiera de los 6 postores calificados en la subasta de los activos por el proceso de quiebra de AHMSA cuente con la capacidad financiera para reactivar la operación de la siderúrgica.

“Tras la parálisis operativa que inició a finales del 2022 y la declaración formal de quiebra en noviembre del 2024, la falta de mantenimiento, el abandono y la delincuencia han afectado drásticamente la infraestructura de la acerera”, señaló.

De acuerdo con fuentes sindicales y cercanas a la administración, uno de los principales impedimentos para que AHMSA reinicie actividades son los daños estructurales y la obsolescencia, entre los que están menoscabos térmicos catastróficos.

“Cuando se suspendieron las operaciones y se cortó el suministro de gas, equipos vitales como la planta coquizadora y el Alto Horno 5 sufrieron enfriamientos abruptos que habrían provocado colapsos internos e importantes daños en su ladrillo refractario”, dijo una fuente del sindicato de AHMSA.

Cámaras empresariales locales insisten en que el precio de salida de las subastas debe ser flexible, pues rehabilitar la planta requerirá inversiones multimillonarias.

Por ejemplo, solo reconstruir la coquizadora podría costar hasta 300 millones de dólares, cuando la base establecida en la subasta por los activos es de mil 300 millones de billetes verdes.

Algunos líderes sindicales y empresariales consideran que esta degradación física es uno de los mayores obstáculos para la resolución de la quiebra.

El reto es tan mayúsculo que ninguno de los 6 postores que participaron en la subasta de la acerera ni siquiera depositó la “garantía de seriedad” por 56 millones de dólares.

Ah, y la “oferta” de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) por mil 400 millones de dólares resultó ser una vacilada que terminó con el increíble hecho de que la jueza que llevaba el proceso alertó al Ministerio Público para que investigue si José Domínguez, el empresario desconocido dueño de CIESA, es culpable del delito de falsedad de declaraciones.

Líderes empresariales de la Región Centro de Coahuila estiman que los activos de AHMSA también sufren deterioro causado por falta de mantenimiento, por lo que gran parte del equipo remanente está obsoleto y las tuberías se encuentran visiblemente oxidadas debido a los años de inactividad.

“El estado actual de las instalaciones se define por tres factores críticos: saqueo, vandalismo y robos industriales”, indicó un empresario de la zona carbonífera coahuilense.

“Pese a contar con vigilancia, las plantas han sido blanco constante de la delincuencia, como el robo de cableado y cobre, pues los ladrones ingresan con frecuencia a sustraer componentes de estos materiales de fácil venta en el mercado negro y han extraído incluso piezas clave de algunos equipos”.

Las fuentes revelaron que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas varias carpetas de investigación por el saqueo de pozos de agua periféricos y el robo reciente de “breakers” industriales de alta potencia, piezas esenciales para la distribución eléctrica.

“Cada una de estas piezas está valuada en cerca de un millón de pesos, por lo que esta situación ya derivó también en cambios administrativos en el área de seguridad de la empresa”, detalló una de ellas.

Si todo esto no es suficiente, habría que agregar a la lista las negociaciones con el sindicato.

“Habrá que ver cuál es la postura, ¿te imaginas, por ejemplo, que demanden el pago de salarios caídos?”, cuestionó un analista de la industria que pidió el anonimato.

Explicó que no es casualidad que entre los “postores” de la subasta no hubo ninguna acerera de importancia.

“Eso te dice mucho, seguramente ven más problemas que oportunidades”, concluyó.

De esta forma, la ruta para reactivar a AHMSA, más que caliente, se antoja fría paleta.