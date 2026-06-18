Impulsa la Universidad Autónoma de Coahuila una cultura universitaria abierta a la neurodiversidad

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    Impulsa la Universidad Autónoma de Coahuila una cultura universitaria abierta a la neurodiversidad
    La especialista Jaqueline Alejandra Ruiz Reynosa destacó la necesidad de construir espacios académicos que reconozcan las distintas formas de funcionamiento cerebral. CORTESÍA

Conferencia reúne a especialistas y comunidad académica para promover accesibilidad, equidad y respeto desde una perspectiva de derechos humanos

En el marco del décimo aniversario de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la charla virtual “Neurodivergencias”, un espacio dedicado a sensibilizar a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre la importancia de construir entornos educativos más incluyentes y libres de barreras.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género, la Coordinación de Igualdad de Género de la UAdeC y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, como parte de las acciones conmemorativas por una década de trabajo de la Defensoría en favor de la dignidad, la igualdad y la no discriminación.

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Durante la apertura, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, Nadia Libertad Salas Carrillo, explicó que la realización de este encuentro responde al interés manifestado por docentes de distintas unidades académicas por incorporar de manera permanente este tipo de temas en la vida institucional. Asimismo, destacó la colaboración entre organismos públicos y áreas universitarias para fortalecer espacios de respeto y atención integral.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez subrayó que la formación universitaria debe trascender el ámbito profesional y contribuir al desarrollo de personas capaces de transformar positivamente su entorno, colocando a los derechos humanos como un eje transversal en las políticas, programas académicos y actividades de la institución.

$!La UAdeC conmemoró el décimo aniversario de su Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios con una conferencia enfocada en la neurodiversidad y la inclusión educativa.
La UAdeC conmemoró el décimo aniversario de su Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios con una conferencia enfocada en la neurodiversidad y la inclusión educativa. CORTESÍA

UNA MIRADA DISTINTA AL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO

La conferencia fue impartida por la especialista en género y derechos humanos Jaqueline Alejandra Ruiz Reynosa, quien explicó que condiciones como el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la dislexia o las altas capacidades representan formas diversas de funcionamiento cerebral y no deben ser concebidas como deficiencias.

En ese sentido, planteó la necesidad de dejar atrás modelos centrados en la normalización para avanzar hacia esquemas educativos que eliminen barreras sociales y académicas mediante prácticas de comunicación incluyente, flexibilidad en los procesos de aprendizaje y adaptación de los espacios para garantizar la participación plena de todas las personas.

Ruiz Reynosa, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila en Derecho y con estudios especializados en Género y Derechos Humanos, cuenta con una trayectoria de más de seis años en investigación, capacitación y promoción de estos temas. Actualmente colabora en el Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, donde desarrolla proyectos relacionados con igualdad, diversidad, educación inclusiva, neurodiversidad y protección de los derechos fundamentales.

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