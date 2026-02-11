UAdeC consolida liderazgo femenino en la ciencia: 214 investigadoras integran el SNII

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fortalece de manera sostenida la participación de las mujeres en la investigación científica, mediante programas estratégicos, redes de colaboración y reconocimientos institucionales que consolidan una comunidad académica con mayor equilibrio de género.

Actualmente, de los 449 integrantes de la institución adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), 214 son mujeres, cifra que refleja un avance significativo en términos de equidad dentro de la comunidad científica universitaria.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa UAdeC formación tecnológica en La Laguna con oferta estratégica para 2026

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas son factores determinantes para el desarrollo económico global y el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030. En ese contexto, la Asamblea General declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, con el propósito de visibilizar su papel estratégico en la generación de conocimiento y tecnología.

TRAYECTORIAS DE ALTO IMPACTO ACADÉMICO Y CIENTÍFICO

Entre las investigadoras de la UAdeC con mayor proyección internacional destaca la doctora Rosa María Rodríguez Jasso, autora de 63 artículos indexados en revistas JCR y 34 capítulos en libros de circulación internacional. Es editora de la obra Bioprocessing of Agri-Food Residues for Production of Bioproducts (AAP-CCR-Taylor and Francis, 2022) y cuenta con un índice H de 31 y 4 mil 499 citas. Ha dirigido 32 tesis de posgrado y 14 de licenciatura, además de asesorar múltiples proyectos académicos. Su trabajo incluye dos desarrollos tecnológicos y dos patentes registradas ante el IMPI.

La doctora Ana Iliná, catedrática investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, fue galardonada con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2021. Especialista en biocatálisis, enzimiología y nanobiociencias, es doctora en Cinética y Catálisis y desarrolla investigación de frontera con impacto en procesos biotecnológicos.

Por su parte, la doctora Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, integrante del SNII nivel II desde 2021, ha sido reconocida como Investigadora del Año y distinguida con el Premio a la Mujer Universitaria por la UAdeC. Su trayectoria en ciencias sociales y desarrollo regional también fue reconocida por el Gobierno Municipal de Saltillo en 2022.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y NUEVAS GENERACIONES

La doctora María José Castro Alonso, profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas Unidad Laguna, recibió el Premio Nacional de Ingeniería 2025 en la categoría de Innovación Tecnológica, otorgado por la Sociedad Mexicana de Ingenieros, por el desarrollo de soluciones sostenibles basadas en la valorización de residuos agroindustriales para la generación de bioconcreto, bioasfalto y biocompuestos.

Asimismo, la doctora Ma. de Jesús Soria Aguilar, de la Facultad de Metalurgia, fue reconocida como “Investigadora Distinguida” en el Encuentro de Investigación 2025 y en los Premios de Investigación y Estudios Avanzados de la UAdeC.

El impulso institucional también se refleja en el talento estudiantil. Dora Elisa Cruz Casas, Jenny Priscila Salinas Mireles y Laura Arely López Gámez recibieron el Premio Estatal de la Juventud “Jóvenes Gigantes” en las categorías de Excelencia Académica Universitaria, Ciencia y Tecnología, y Protección y Cuidado del Medio Ambiente.

TE PUEDE INTERESAR: Sabinas: Pasta de Conchos, nuevo punto de protesta por conflicto de AHMSA

En el ámbito de la investigación histórica, Denisse Alisa Palomo Ligas y Andrea Alejandra Martínez Coronel, alumnas de la Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas de la Facultad de Ciencias Sociales, obtuvieron el premio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INERHM), en la categoría de Maestría.

A ello se suma el trabajo que desarrollan investigadoras en espacios especializados como el Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila (CICBEC), donde destacan la maestra Areley Gutiérrez Martínez y la doctora Cinthia Barrera, cuyas líneas de investigación contribuyen a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo científico regional.

Con estas acciones y resultados, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso institucional con la equidad sustantiva, la visibilidad del talento femenino y la consolidación de una comunidad científica diversa y competitiva.