UAdeC: Facultad de Ciencias Físico Matemáticas lanza taller de resolución de problemas

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, lanzó la convocatoria para que estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato participen en el Curso-Taller de Resolución de Problemas de Matemáticas, que se desarrollará del 4 de marzo al 30 de mayo de 2026.

El programa ofrecerá dos modalidades: Apoyo académico o regularización, y Preparación para Olimpiadas de Matemáticas. En el caso de alumnos de primero a cuarto de primaria, no habrá división por modalidad, ya que trabajarán en grupos formativos con atención personalizada según su nivel.

Las sesiones estarán dirigidas a estudiantes de primaria y de primero y segundo de secundaria los miércoles de 16:00 a 17:30 horas y los sábados de 9:00 a 10:30 horas. Para alumnos de tercero de secundaria y bachillerato, las actividades se realizarán los miércoles de 17:30 a 19:00 horas y los sábados de 10:30 a 12:00 horas. Los participantes podrán elegir el día que mejor se adapte a su horario o asistir a ambas sesiones sin costo adicional.

El curso tendrá un costo total de 550 pesos en un solo pago en efectivo. El proceso de inscripción se realizará de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, directamente en las instalaciones de la Facultad, donde únicamente se solicitarán datos básicos del alumno.

Las personas interesadas pueden acudir a la Facultad, ubicada en el Edificio “A” de la Unidad Camporredondo, o comunicarse a los teléfonos (844) 414 47 39 y (844) 414 88 69, así como vía WhatsApp al (844) 455 35 24 o consultar la página oficial en Facebook para obtener más información.