UAdeC impulsa la formación de ingenieros para los retos de la industria en la Unidad Laguna

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), por medio de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Unidad Laguna, invita a las y los jóvenes con vocación científica y tecnológica a profesionalizarse en Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería Automotriz, dos programas académicos diseñados para formar líderes capaces de responder a los desafíos actuales de la industria, con una visión de innovación, eficiencia energética y responsabilidad ambiental.

Ambas licenciaturas se distinguen por su enfoque integral, que combina una sólida formación teórica con el desarrollo de competencias prácticas, orientadas a la optimización de procesos industriales, el uso de tecnologías de vanguardia y la contribución al desarrollo sustentable en distintos sectores productivos.

FORMACIÓN INTEGRAL EN SISTEMAS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ENERGÉTICOS

La Ingeniería Mecánica y Eléctrica forma profesionales capacitados para diseñar, innovar y optimizar sistemas mecánicos y electrónicos, apoyándose en herramientas computacionales avanzadas. El programa pone especial énfasis en el uso eficiente de la energía y el desarrollo de fuentes sostenibles, preparando a sus egresados para dirigir proyectos de automatización, control y mantenimiento industrial en los ámbitos productivo, comercial y doméstico.

Además de la formación técnica, el plan de estudios promueve una sólida preparación ética, que permite a las y los ingenieros desempeñarse con responsabilidad social y compromiso con el entorno, atendiendo las necesidades actuales del sector industrial.

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ E INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA

Por su parte, la Ingeniería Automotriz está orientada a estudiantes analíticos y creativos, interesados en el diseño, manufactura y mejora de vehículos y sus componentes, como motores, transmisiones y sistemas electrónicos. Este programa prepara a las y los futuros profesionistas para integrarse a procesos de innovación, calidad y logística dentro de la industria automotriz, aplicando normas internacionales y conocimientos científicos para la solución de problemas técnicos con liderazgo y visión ambiental.

La FIME Unidad Laguna cuenta con laboratorios y talleres especializados, entre los que destacan el Centro de Instrumentación, Control e Industria 4.0, el Centro de Entrenamiento en Sistemas Eléctricos y Fotovoltaicos, el Laboratorio de PLC, el Taller de Instalaciones Eléctricas, el Taller de SolidWorks y el Laboratorio de Robótica, espacios diseñados para que el estudiantado aplique de manera práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

Para conocer más sobre estos planes de estudio, las y los interesados pueden acudir a la FIME Unidad Laguna, ubicada en la carretera Torreón–Matamoros km 7.5, Ciudad Universitaria, ejido El Águila, comunicarse al (871) 730 27 84, o consultar las redes sociales oficiales en Facebook: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Laguna e Instagram: @FacultaddeIngenieríaMecánicayEléctricaU.L.

Asimismo, la UAdeC informó que se encuentra abierta la convocatoria extemporánea, por lo que el registro para obtener la ficha del examen de admisión permanecerá disponible hasta el 15 de febrero de 2026 a través del sitio https://www.uadec.mx/admisiones/.