UAdeC lanza convocatoria para la 40ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Coahuila

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y en conjunto con la Sociedad Matemática Mexicana, emitió la convocatoria para participar en la 40ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) Coahuila 2026, dirigida a estudiantes de nivel básico y medio superior de todo el estado.

La invitación está abierta a alumnas y alumnos inscritos en instituciones educativas de Coahuila, nacidos después del 1 de agosto de 2007, que conserven su carácter de preuniversitarios al menos hasta julio de 2027. El certamen contempla dos categorías: Primer nivel, dirigido a estudiantes de Primaria, primero y segundo de Secundaria; y Segundo nivel, para quienes cursan tercero de Secundaria y Bachillerato.

PROCESO DE SELECCIÓN EN CUATRO ETAPAS

El proceso de selección para la Olimpiada se desarrollará en cuatro etapas. La primera fase se realizará de manera virtual del 12 al 14 de febrero de 2026, mientras que la segunda etapa, también virtual, está programada para el 18 de abril. Posteriormente, las tercera y cuarta etapas se llevarán a cabo de forma presencial los días 23 de mayo y 29 de agosto, respectivamente.

Como resultado de este proceso, se conformará la delegación coahuilense que representará al estado en el 40° Concurso Nacional Preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, además de integrar la preselección estatal para el 6° Concurso Nacional Femenil de la OMM.

REGISTRO Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS

El registro para la primera etapa permanecerá abierto hasta el 11 de febrero de 2026 y deberá realizarse a través del portal oficial de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas: https://www.ommenlinea.org/. Los resultados de esta fase serán publicados el 11 de marzo de 2026 en el sitio web de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC: http://www.mate.uadec.mx/omm.html.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse a los correos omm.coah@uadec.edu.mx y omm.coah@gmail.com, llamar a los teléfonos (844) 414 8869 y (844) 414 4739, extensión 116, enviar mensaje vía WhatsApp al (844) 455 35 24, o consultar la página de Facebook Olimpiada Matemáticas Coahuila.